Árbol de sauco, la navaja suiza de las plantas contra resfriados y tos

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El sauco es uno de los clásicos entre el botiquín casero de las abuelas o las mamás. La planta que aparece con los resfriados estacionales o con la tos que se niega a ir, a pesar de llevar semanas escupiendo pulmones.

Aunque esta planta cuenta con unas 30 especies, la más común (y la que se usa más ampliamente en medicina tradicional) es la llamada Sambucus nigra.

Es importante no confundir esta planta con una variedad que visualmente puede parecerse, pero que no puede ser usada para consumo humano por su grado de toxicidad. No hay que preocuparse, pues la forma de diferenciar ambas cosas es por el tamaño. El sauco suele crecer hasta los 10 metros de altura, mientras que el llamado sauquillo (o sauco menor) es más una hierba que no suele pasar de los dos metros, pero cuyas toxinas pueden causar vómitos y náuseas en humanos.

Características y cuidados del sauco

El sauco es una planta perfecta para climas templados y que incluso pueden oscilar hacia el frío. Por ejemplo, se puede encontrar fácilmente en el altiplano cundiboyacense y es muy común verlo en lugares como Bogotá, pues es un árbol de fácil crecimiento, que no suele ser afectado por plagas o problemas ambientales.

¿Qué aspectos son críticos en su cuidado? Bueno, por su tamaño es preferible que sea una planta de exteriores y cuyo desarrollo va a darse mejor en suelo abierto y no en matera.

Así mismo, el sauco requiere una humedad constante, pero con un buen drenaje. Por eso se recomienda plantarlo en terrenos profundos, para que la irrigación pueda diseminarse en una mayor área y así evitar encharcamientos, que debilitan las raíces.

El sauco también es un árbol que busca y agradece toda la luz que pueda recibir, incluyendo si es de forma directa. En lugares con una temperatura media se recomienda darle algo de sombra en las horas de más calor, pues la verdad es un árbol más amigo del frío que del calor, si se quiere ver de esa forma.

Propiedades del sauco

Como lo reconoce el “Vademécum colombiano de plantas medicinales” (publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social), el sauco es una planta con un amplio uso en el tratamiento de resfriados, tos, sinusitis e inflamaciones del estómago.

Aquí es clave aclarar que el uso de esta planta no reemplaza un tratamiento médico formulado por un profesional, como con todas las plantas que tienen fines medicinales.

Así mismo, es importante anotar que la parte del sauco que debe usarse, principalmente, son las flores. Las hojas y tallos (especialmente si no han madurado lo suficiente) pueden mostrar niveles de toxicidad que no se recomiendan para humanos.

Lea también: Cuidados para que su orquídea vuelva a florecer

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (INPI), los frutos del sauco también presentan un alto grado de toxicidad. Esta entidad del gobierno mexicano tampoco recomienda el consumo del sauco en general por parte de personas con enfermedades cardiovasculares.

El “Vademécum” también advierte sobre el uso de esta planta en mujeres embarazadas o lactantes. Tampoco se recomienda su consumo en personas que presenten “estados inflamatorios u obstructivos del tracto digestivo”.

La forma de consumo más común de las flores de sauco es en infusiones. El INPI recomienda hacer hervir ocho gramos de flores en un litro y medio de agua, durante cuatro minutos. No se deben beber más de cuatro vasos de infusión por día. Y esta dosis no se puede extender por más de 20 días.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼