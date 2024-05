¿Tener una planta de yuca en casa?: claro que sí

Es muy probable que no lo haya pensado, pero tener una planta de yuca en casa puede ser justo el nivel de exotismo y frescura que su jardín interior (o exterior) necesita.

Claro, hablar de yuca es una conversación que prontamente puede pasar de la jardinería y la decoración a la agricultura y la nutrición. Normal. También es posible incluir esta planta como un elemento nuevo para su huerta en casa, pero lo cierto es que en términos de producción con miras al autosostenimiento, la yuca puede ser más un cultivo de verdad verdad que algo que se puede hacer en una pequeña huerta.

Ahora bien, en términos de jardinería, la yuca es una planta que aporta vida, color y, como ya se dijo, un toque de exotismo que resulta tan agradable, como deseable.

Esta es una planta de tronco largo y leñoso, cuyo follaje se asemeja a una palmera, algo profuso y, ciertamente, muy vistoso.

Características y cuidados de la planta de yuca

La planta de yuca es una especie nativa de América y de climas tropicales.

Esto comienza a dar pistas sobre cómo cuidar esta planta. Lo principal es que se trata de una especie ávida de luz solar, sin importar si es directa. Lo recomendable es que, si se trata de una planta de interior, esté ubicada lo más cerca a una ventana que se pueda para que, mínimo, pueda tener un promedio de 6 horas de luz diaria.

La yuca prospera en climas que oscilan entre templado y cálido: temperaturas que pueden arrancar en 15 o 18 grados centígrados hasta los 25, principalmente. Se puede dar en temperaturas más elevadas, pero si se busca que sea una planta de producción agrícola, este es un factor con el que hay que tener cuidado.

En términos de agua, la yuca resiste más la sequía que los excesos de agua. En otras palabras, es preferible pecar por falta que por exceso de agua.

Y esto la convierte en una especie particularmente interesante para personas que pueden no tener “buena mano” con las plantas. Hay que ser claros: no se trata de ser negligente con la yuca, pero sí es posible pensarla como una especie que no es intensiva en cuidados, como un régimen intensivo y complejo de riegos, por ejemplo.

