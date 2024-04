Tillandsias: una especie que vive en el aire

Este tipo de plantas sobreviven sin tierra, ya que obtienen sus nutrientes del aire o del agua lluvia. Foto: Pixabay - Tillandsias}

Cuando pensamos en una planta, nos vienen a la mente conocimientos básicos de biología: tallos, hojas y, en algunos casos, flores o frutos. Además, comprendemos las funciones de cada una de estas partes. Las hojas, por ejemplo, son clave en la fotosíntesis y en el intercambio de gases. Los tallos no solo brindan estructura a la planta, sino que también son conductos para fluidos y almacenan reservas. Por su parte, las raíces desempeñan funciones fundamentales al anclar la planta al suelo, absorber nutrientes y agua.

Sin embargo, en el mundo de la naturaleza existe una variedad que va en el aire. No, no hablamos de plantas voladoras. Se trata de un género de plantas que puede crecer en lo alto de los árboles o también enraizarse en las piedras y no necesitan tierra para germinar. Su secreto radica en la evolución de unas células especiales en sus hojas, conocidas como tricomas, que están especializadas en absorber los nutrientes que obtienen del aire o del agua. Aunque la mayoría de estas plantas poseen raíces, estas no se utilizan para la absorción de nutrientes del suelo, sino más bien para asegurar su sujeción a las copas de los árboles o a las rocas en las que suelen desarrollarse.

Le podría interesar: Cidrón: la aromática que quizá no conocía, pero que vendría muy bien en su huerta

Tipos de plantas aéreas

Existen varios tipos de plantas aéreas, diferenciadas tanto por el lugar en el que se aferran como por el color de sus hojas:

Plantas aéreas epífitas: Estas plantas suelen crecer en la superficie de árboles u otras plantas más grandes. Y si bien se apoyan en ellas, no son parasitarias y no representan un problema para la salud de sus hospedantes, pues, no dependen nutricionalmente de su hospedador. Su característica es que cuentan con raíces aéreas, es decir, que se encuentran sobre el nivel del suelo y en contacto directo con el aire. Muchas de estas especies, como las orquídeas y las aráceas epífitas, desarrollan un tipo especial de raíz llamada velamen, que les permite absorber la humedad del entorno. Además, algunas epífitas pueden poseer otras estructuras adaptativas, como escamas o las hojas en forma de roseta presentes en las bromelias.

Plantas aéreas litófitas: A diferencia de las epífitas, estas plantas se desarrollan sobre rocas, piedras o paredes de montañas. Obtienen los nutrientes y sustancias necesarios de estas superficies en las que crecen, incluyendo musgos que crecen sobre la superficie de donde están, de los nutrientes disueltos en el agua de lluvia, de desechos orgánicos presentes en la roca y, en ocasiones, incluso de sus propios tejidos muertos.

Plantas aéreas verdes: Este tipo de plantas se caracteriza por tener hojas de color verde debido a la ausencia de tricomas, pequeños pelos de vida corta. Se nutren principalmente de la humedad presente en el aire, por lo que suelen prosperar en climas húmedos y en temperaturas cálidas como selvas, por ejemplo. Ellas prefieren lugares en semisombra , porque no les gusta estar directamente bajo los rayos solares, sin embargo, necesitan bastante humedad para crecer felices.

Plantas aéreas grises: A diferencia de las anteriores, estas plantas sí poseen tricomas, lo que otorga a sus hojas y tallos tonalidades grises. Esta característica les confiere una gran resistencia, ya que son capaces de obtener agua y nutrientes del aire y se adaptan bien a una variedad de climas y condiciones meteorológicas, pues, se encuentran en lugares geográficos semiáridos. Además, no les importa estar en pleno sol.

Y en ese universo, sobresalen las Tillandsias, unas plantas herbáceas pertenecientes a la familia de las Bromeliaceae, originarias de los desiertos, los bosques y las montañas de Centroamérica, Sudamérica y el sur de Estados Unidos, donde la humedad ambiental es alta y la luz solar, abundante. En el mundo se conocen más de 650 especies aceptadas del género, sin embargo, todas tienen características similares. Por ejemplo, la mayoría de las Tillandsias tienen hojas largas y delgadas que se curvan hacia arriba en los extremos, formando un cuenco que puede recolectar agua y nutrientes del aire.

En general las Tillandsias son de fácil cultivo, por lo que puede tener una si es principiante en la jardinería. Solo les basta con un espacio luminoso y ventilado en casa, y mucha humedad. Sin embargo, estos son sus cuidados generales:

Luz: Necesitan luz indirecta brillante para prosperar. Un lugar junto a una ventana que reciba luz solar filtrada durante varias horas al día es ideal. O si está en un clima templado, puede poner su planta aérea en el balcón donde el sol no sea tan potente. Pues si recibe demasiada luz, las hojas se volverán marrones.

Humedad: Necesitan humedad, pero no necesitan estar empapadas. Lo ideal es rociarlas con agua destilada o agua de lluvia dos o tres veces por semana, o sumergirlas durante unos 20 minutos una vez a la semana, luego puede ponerlas en una servilleta para quitarles el exceso de humedad y volver a colgarlas.

Ojo con los signos de sed: Si las hojas se sienten secas y crujientes, es una señal de que necesita más agua.

Temperatura ambiente: Prefieren temperaturas cálidas, entre 18 y 27 grados. Pues no toleran bien las temperaturas frías o calientes extremas.

Fertilización: Utilice un fertilizante específico para plantas de aire una vez al mes durante la temporada de crecimiento (primavera y verano).

No necesitan sustrato: Puede montarlas en una variedad de soportes, como madera, rocas o alambre. Incluso ponerlas en un terrario, el cual está especificado Puede montarlas en una variedad de soportes, como madera, rocas o alambre. Incluso ponerlas en un terrario, el cual está especificado en esta guía.

Le podría interesar: Tipos de huerta y claves para tener una en el hogar

Consejos adicionales:

Niebla: Puede aumentar la humedad alrededor de las Tillandsias nebulizándolas con agua destilada o agua de lluvia.

Limpieza: Limpie las hojas con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad.

Reproducción: Se pueden reproducir por semillas, o por separación de esquejes. Pues ellas producen a sus hijos sobre ellas, por lo que solo necesita separarlas con cuidado.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼