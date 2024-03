Usos de la cúrcuma: beneficios y propiedades de esta planta

Es originaria de varias regiones del sudeste asiático. Foto: Getty Images

Dado que es Semana Santa, bien vale la pena hablar de la cúrcuma, una planta a la que, más que beneficios, casi que se le atribuyen milagros.

Desde antioxidante y desinflamatoria, esta planta es casi que venerada en un sinnúmero de preparaciones y usos que oscilan entre lo tradicional y la charlatanería con buen mercadeo.

Pero lo cierto es que, a pesar de que sí concentra antioxidantes y otros componentes, la curcumina (principal sustancia de la cúrcuma) no hace milagros: no cura cánceres, no es tratamiento infalible para prácticamente ninguna enfermedad.

Sí, su uso se puede rastrear en varias prácticas medicinales tradicionales, pero los resultados de estudios científicos modernos no han podido avalar ni demostrar su eficacia como para recomendar su uso como una solución para problemas médicos serios.

Como con otras plantas medicinales, su ingesta puede aliviar algunas molestias estomacales, como flatulencia o indigestión, según reseña la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Esta entidad recomienda que su dosis máxima sea de 12 gramos por día, durante tres meses. Pero esto es hablando de los máximos. En términos de normalidad, la recomendación que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es de una ingesta diaria de curcumina de 210 miligramos por día para un adulto con un peso de 70 kilogramos.

La AESAN hace énfasis en que complementos con dosis concentradas de curcumina no deberían ser administrados para menores de 18 años, así como mujeres en estado de embarazo o lactantes.

Características y cuidados de la cúrcuma

Más allá de los milagros fáciles o la creencia errada en superpoderes, la cúrcuma es una bella planta que bien puede llegar a su vida por el solo disfrute de su belleza (además de sus facilidades de cuidado).

La planta (técnicamente conocida como Curcuma longa) es originaria de varias regiones del sudeste asiático y que ha sido usada desde hace siglos en preparaciones culinarias (especialmente en la India). Si ha comido curry, bueno, es posible que sepa que la cúrcuma es la base para esta insignia de la comida india.

Su origen da algunas pautas para su cuidado: requiere de ambientes húmedos y calientes, aunque es una planta sensible en temas de riego.

Esta aparente contradicción tiene que ver con sus raíces que son muy sensibles a los excesos de humedad. De hecho, es esta parte de la planta la que se cosecha para convertir, eventualmente, en el condimento que conocemos (y que se usa en forma de polvo).

Por eso, si se anima a tener esta planta debe asegurarse que su matera tenga un drenaje óptimo, así como modular la intensidad y frecuencia de los riegos.

Así mismo, no se recomienda administrarle agua mediante inmersión o dejándola en un plato con algo de agua porque, como ya se dijo, si bien necesita de ambientes húmedos, el exceso de agua pudre fácilmente sus raíces.

La cúrcuma se da de forma óptima en lugares en los que, incluso en las noches, las temperaturas no se alejen mucho de los 20 grados centígrados. En el día puede subir con facilidad a más de 28 grados centígrados.

Esta es una planta muy amiga del sol, pero dependiendo de su etapa de crecimiento, puede ser darle algo de sombra en el día (sobre todo para plantas jóvenes). La recomendación vale doble para lugares con temperaturas que, en promedio, bordeen los 30 grados centígrados.

