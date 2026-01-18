Vacaciones científicas en Bogotá 2026: actividades para niños en el Jardín Botánico

Jardín Botánico de Bogotá Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Antes de que regresen las rutinas escolares y suene el despertador temprano, hay una forma distinta de cerrar las vacaciones de fin de año: convertir la ciudad en un escenario de exploración y descubrimiento. Y es que el Jardín Botánico José Celestino Mutis abre sus puertas para que los niños vivan la naturaleza de cerca, hagan preguntas, jueguen y aprendan en un entorno lleno de árboles, colores y vida.

Se trata de la actividad Vacaciones Científicas, que se presenta así como un plan dinámico y familiar, ideal para despertar la curiosidad y fortalecer el vínculo con el entorno natural sin salir de la ciudad.

¿Qué podrá ver en esta actividad?

Durante dos semanas completas, los participantes se sumergen en un recorrido por algunos de los ecosistemas más representativos de Colombia, como el bosque seco tropical, mientras descubren cómo funcionan y por qué son clave para la vida. A través de la observación y la experimentación, los niños y niñas entienden la riqueza natural del país y la importancia de cuidarla desde edades tempranas.

El programa abre la puerta a que los niños descubran el mundo de las energías renovables y las alternativas sostenibles, mostrando que existen formas distintas de relacionarse con el entorno. Además, desde una mirada práctica, los participantes exploran cómo estas soluciones pueden ayudar a enfrentar los retos ambientales actuales y cómo pueden integrarse en la vida cotidiana.

A lo largo de la experiencia, la ciencia se convierte en una herramienta cercana y divertida. Los niños investigan temas como la biodiversidad, los microorganismos y las conexiones invisibles que sostienen la vida, despertando la curiosidad y fomentando preguntas que van más allá del aula.

Además de aprender, los participantes cuentan con espacios para reflexionar y proponer soluciones. Mediante actividades prácticas y creativas, desarrollan ideas para el cuidado del agua, el manejo responsable de los residuos, la protección de especies nativas y la conservación del entorno natural, con el objetivo de llevar estos aprendizajes a sus hogares y comunidades.

¿Cómo puede ir?

Para participar en Vacaciones Científicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, las inscripciones se realizan de manera presencial y el pago se efectúa directamente en la taquilla del Jardín. La actividad está dirigida a niñas y niños entre los 5 y los 12 años, y se desarrolla de forma presencial, con sesiones diseñadas para el aprendizaje práctico y la exploración.

Tarifas

Temporada completa (dos semanas): $230.000

Media temporada (una semana): $137.000

Una sesión: $34.800

El día de la sesión, es indispensable presentar una fotocopia del documento de identidad del niño o la niña y el certificado vigente de la EPS. En la entrada del Jardín, un profesional del equipo de Educación Ambiental entregará el formulario de inscripción para ser diligenciado.

También es posible adelantar el proceso de forma virtual: se debe completar el formulario en línea, descargar los formatos requeridos (registro médico y acta de compromiso), imprimirlos y entregarlos en físico el día de la actividad.

Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda, botas de caucho o calzado adecuado, una capa para la lluvia y un refrigerio. No está permitido llevar juguetes ni objetos de valor.

Además, para preservar el ecosistema del Jardín, no se permite el ingreso de mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas ni personas en estado de embriaguez. El consumo de alimentos solo está autorizado en la plazoleta dispuesta para tal fin, donde también se debe hacer una correcta disposición de residuos.

Programación

Semana 1

Miércoles 14: Zumbido del planeta

Jueves 15: El micelio: la red secreta de la naturaleza

Viernes 16: El gran misterio de la biodiversidad que desaparece

Semana 2

Martes 20: Microorganismos: pequeños, poderosos y conectados con la vida

Miércoles 21: La tierra con corazón de mamífero

Jueves 22: Biodiversidad al vuelo: guardianes de picos y alas

Viernes 23: ExplorArte para conservar la biodiversidad

