74 animales silvestres vuelven a su hogar: así fue su liberación en Valle del Cauca

Esta es una de las serpientes liberadas en Valle del Cauca. Pudo ser entregada voluntariamente por la comunidad o decomisada por las autoridades. Foto: CVC

Un viaje desde Cali hasta Buenaventura fue necesario para que 74 especímenes de fauna silvestre retornaran a su hábitat natural, entre estos: 3 loras frentirojas, 21 babillas, 27 tortugas, 19 boas y 4 cangrejos azules. Los animales fueron ingresados al centro de rehabilitación por medio de entregas voluntarias, ya que estaban en una situación de peligro o por decomiso debido a una retención ilegal por parte de algún ciudadano.

Al respecto, Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) dijo que pera esto se necesitó de un esfuerzo enorme, pues los ejemplares debían recuperar todas sus capacidades para sobrevivir por sí solos en el entorno natural. Asimismo, porque el operativo en el que se liberó a los animales se hizo en la madrugada con todos los técnicos y profesionales.

“Este es un momento emocionante, pero a su vez preocupante, porque estamos viendo mucha reproducción de esta especie en nuestros lagos, en nuestras ciudades y municipios, y ellas deben de estar en su lugar de hábitat”, agregó Suárez.

La reinserción de fauna silvestre a la naturaleza es realizada en todo el Valle del Cauca, ya que cada una de las especies es liberada según sus características y lugares de procedencia, para no alterar ningún ecosistema y asegurar la sobrevivencia de la misma.

Por esto, se hace un llamado a la ciudadanía para que contacte a las autoridades, en caso de ver a un animal en un lugar que no es su hogar. “No lo ataquen, no lo maltraten, no se queden con ellos, ya que nosotros tenemos como cuidarlos, tenemos todos los profesionales capacitados para una manera adecuada en el Centro de Atención San Emigdio, tenemos el mejor centro de atención y valoración del país.” Finalizó, Suárez.

