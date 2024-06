(Video) “Nunca se les ocurra comprar un animal silvestre”: La Granja del Borrego

El tráfico de fauna y flora es un delito en Colombia. Foto: TikTok: @lagranjadelborrego

Carlos Díaz, mejor conocido como el Borrego y creador del proyecto La Granja del Borrego, se ha caracterizado por enseñarle a las personas, por medio de redes sociales, los secretos más asombrosos de la naturaleza, a ser más amigables con el entorno que los rodea y a cuidar, proteger y respetar a los animales.

Recientemente, este joven compartió en sus plataformas digitales un video en el que retrata la cruel realidad de los animales que son víctimas del tráfico ilegal en Colombia. “No compren más animales silvestres”, dice la leyenda del video, que ya acumula más de 15 millones de reproducciones en TikTok.

En el clip, que fue grabado en Port Oasis Ecopark, ubicado en Cartagena, el Borrego inicia contando que alimentará a los animales que viven en el lugar, y luego explica que varios de ellos no pueden regresar a su hábitat natural, debido a las graves consecuencias del tráfico ilegal de especies.

“Estos animales no pueden salir, pues están acostumbrados al humano porque vienen del tráfico ilegal. Todos estos animales son víctimas del tráfico ilegal, alguien fue por allá, los sacó de su hábitat y los metió en cajas, los maltrató, y ya no se pueden devolver a su hábitat”, dijo el Borrego.

La narración continúa y el joven muestra algunos sitios de este ecoparque, que alberga a más de 700 animales de 74 especies diferentes, que son entregados por las autoridades ambientales para su recuperación, protección y conservación.

“Para todas las personas que están viendo esto: nunca se les ocurra comprar un animal, se ve lindo, pero todos tienen un pasado oscuro. A todos los metieron en una caja, los traficaron, los maltrataron, los vendieron como si fueran objetos y eso no es así, ellos también sienten”, agregó el influencer.

En algunos casos, los ejemplares que llegan a Port Oasis Ecopark regresan a la libertad después de un difícil proceso de rehabilitación; sin embargo, no todos cuentan con la misma suerte y terminan viviendo en este lugar. Estos animales, de acuerdo con las autoridades ambientales, no pueden ser liberados debido a que dependen de los humanos para sobrevivir. Por ejemplo, el Borrego muestra el caso de algunas aves que no pueden cuidar a sus huevos y otras que no pueden alimentarse por sí mismas.

Y no solo eso, también comparte los casos de más animales: el de una tortuga que fue traída desde África, el de un oso hormiguero que perdió a su familia, una mona que fue domesticada y un perezoso que fue robado de los brazos de su familia. “Él, ahí donde lo ven, está feliz, pero es uno de los casos más comunes en el tema del tráfico animal. Los perezosos son de los que más extraen”. Por esta razón, “no saquen a los animales de su hábitat y tampoco los compren”, finalizó por decir el Borrego.

En Colombia, la ley 2111 de 2021 establece que la persona que “trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

