Con la decisión de la Corte Constitucional, la senadora Esmeralda Hernández asegura que “se avanza hacia la construcción de un país libre de tortura animal”.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Esta semana, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. Además, y en una decisión trascendental, amplió este veto a otras prácticas como...
Por María Hernández
Periodista y comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Defensora de los animales y las causas sociales.@Mariangel0117mahernandez@elespectador.com
