No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿A partir de cuándo serán ilegales las corridas de toros y peleas de gallos en Colombia?

La Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024 y amplió el veto a otras prácticas como peleas de gallos, corralejas y toros coleados. ¿Hasta cuándo se podrán realizar en el país de manera legal?

María Hernández
María Hernández
06 de septiembre de 2025 - 06:50 p. m.
Con la decisión de la Corte Constitucional, la senadora Esmeralda Hernández asegura que “se avanza hacia la construcción de un país libre de tortura animal”.
Con la decisión de la Corte Constitucional, la senadora Esmeralda Hernández asegura que “se avanza hacia la construcción de un país libre de tortura animal”.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Esta semana, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. Además, y en una decisión trascendental, amplió este veto a otras prácticas como...

María Hernández

Por María Hernández

Periodista y comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Defensora de los animales y las causas sociales.@Mariangel0117mahernandez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Toros

Corridas de toros

Peleas de gallos

Toros coleados

Corte Constitucional

Coleo

PremiumEE

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar