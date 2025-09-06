Con la decisión de la Corte Constitucional, la senadora Esmeralda Hernández asegura que “se avanza hacia la construcción de un país libre de tortura animal”. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Esta semana, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. Además, y en una decisión trascendental, amplió este veto a otras prácticas como...