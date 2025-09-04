Corte Constitucional avala ley que prohíbe corridas de toros y peleas de gallos

Escucha este artículo
La Corte Constitucional, por decisión unánime, le dio el visto bueno a una ley que prohíbe las corridas de toros en el país, así como las cabalgatas, actividades sobre toros coleados, corralejas y peleas de gallos.
El alto tribunal estudió si ley 2385 de 2024 se ajustaba a la Constitución o si, por el contrario, iba en contra de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y cultural.
El caso llegó al alto tribunal tras una demanda que pedía tumbar la ley, por supuestos errores del Congreso en el debate y aprobación de esa norma.
Además, los demandantes aseguraron que prohibir esas actividades con animales violaban el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de empresa.
El magistrado Miguel Polo Roreso, ponente del caso, presentó un proyecto de fallo en el que aseguró que el Congreso no había cometido ningún error y que, por el contrario, el camino era declarar exequible la ley.
