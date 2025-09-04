No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Corte Constitucional avala ley que prohíbe corridas de toros y peleas de gallos

El alto tribunal incluyó en la prohibición las cabalgatas, actividades sobre toros coleados, corralejas y peleas de gallos.

Redacción Judicial
04 de septiembre de 2025 - 08:29 p. m.
El alto tribunal también prohibió las peleas de gallos, cabalgatas y actividades sobre los toros coleados.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Corte Constitucional, por decisión unánime, le dio el visto bueno a una ley que prohíbe las corridas de toros en el país, así como las cabalgatas, actividades sobre toros coleados, corralejas y peleas de gallos.

El alto tribunal estudió si ley 2385 de 2024 se ajustaba a la Constitución o si, por el contrario, iba en contra de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y cultural.

El caso llegó al alto tribunal tras una demanda que pedía tumbar la ley, por supuestos errores del Congreso en el debate y aprobación de esa norma.

Además, los demandantes aseguraron que prohibir esas actividades con animales violaban el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de empresa.

El magistrado Miguel Polo Roreso, ponente del caso, presentó un proyecto de fallo en el que aseguró que el Congreso no había cometido ningún error y que, por el contrario, el camino era declarar exequible la ley.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

