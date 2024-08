ABC de la Ley Ángel: proyecto que busca endurecer penas contra el maltrato animal

Este proyecto de ley recibe su nombre en honor a Ángel, un perro que en octubre de 2021 fue víctima de un brutal ataque por parte de un hombre en Saboyá, Boyacá. Foto: Asociacion de Protección Animal Mi Mejor Amigo

La Ley Ángel, conocida oficialmente como Ley 008 de 2024, es un proyecto de ley que propone endurecer las penas por maltrato animal en Colombia, actualizar las conductas consideradas como crueles y dotar a las autoridades de herramientas más efectivas para actuar contra los criminales que cometan este tipo de actos.

La iniciativa, que es liderada por la senadora animalista Andrea Padilla, ya tuvo su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Allí obtuvo 17 votos que le dan luz verde para al siguiente paso legislativo, donde se espera que continúe recibiendo apoyo y genere un impacto positivo en la protección de los animales en Colombia. Al tratarse de una Ley Ordinaria, el proyecto debe ser aprobado en cuatro debates: dos en Senado y dos en Cámara de Representantes. Cabe aclarar que este proyecto fue presentado por primera vez el 18 de abril de 2023, pero tuvo que ser archivado por vencimiento de términos. El 20 de julio de este año fue nuevamente radicado.

Según la senadora, con esta ley también se pretende eliminar la posibilidad de beneficios penales para quienes cometan abusos graves contra los animales, como, por ejemplo, actos sexuales. Actualmente, la Ley 1774 de 2016 clasifica estas condutas como agravantes del maltrato animal. Sin embargo, la Ley Ángel busca expandir y reforzar estas disposiciones.

“Se abrió una discusión de fondo sobre lo punitivo y sobre la trazabilidad de la pena. Discusiones muy profundas y necesarias sobre este tema. Ahora, trabajaremos en un articulado concertado para avanzar hacia la Plenaria. Establecer consensos nos permitirá llegar mucho más fuertes y seguros a la Plenaria del Senado”, expresó Padilla en un video publicado en sus redes sociales.

Según cuenta la senadora, la idea con esta iniciativa es actualizar una normativa que, aunque en su momento fue muy importante para el país en materia de bienestar animal, ha demostrado que se queda corta. “Es necesario ir actualizando las normas conforme se van actualizando los vacíos en los procedimientos, lo que estamos tratando de hacer es una actualización de la norma para sancionar las conductas que son más rechazadas por la sociedad”, manifiesta la senadora.

Los artículos del proyecto plantean castigos más estrictos para los agresores, basados en tres componentes: penal, policial y pedagógico. A continuación le explicamos de qué se trata cada uno.

Penal

En la actualidad, el maltrato animal en Colombia tiene una pena de 12 a 36 meses, dependiendo de la gravedad del hecho. Esto lo convierte en un delito leve, por lo que aunque el agresor esté vinculado a un proceso penal, puede quedar en libertad. La Ley Ángel propone un aumento mínimo de 48 meses (cuatro años) para que los responsables de estos actos estén obligados a cumplir la condena tras las rejas.

En el caso de los delitos que incluyan actos sexuales, se pretende que no exista la posibilidad de recibir beneficios, los cuales pueden ir desde rebajas por buena conducta, prisión domiciliaria y hasta la suspensión de la pena. La iniciativa también revisa la posibilidad de que existan sanciones alternas como, por ejemplo, brindar ayudas en especie o prestar servicio comunitario a fundaciones de animales legalmente constituidas.

Policial

Según explica la senadora Andrea Padilla, uno de los puntos más importantes de este proyecto de ley es que la Policía Nacional pueda ingresar a una vivienda donde exista la certeza de maltrato animal grave. Actualmente, la Corte Constitucional solo permite el ingreso de las autoridades sin previa orden cuando la vida de una persona está en inminente riesgo. Esta iniciativa pretende extender esta disposición hacia los animales para proteger sus vidas.

De igual forma, se estudia la posibilidad de crear una ruta nacional de atención al maltrato animal y un proceso sancionatorio policial.

Pedagógico

La Ley Ángel propone jornadas de capacitación y sensibilización para que los integrantes de la Policía, los jueces y los fiscales puedan aplicar adecuadamente las sanciones o penas por maltrato animal. Por otro lado, especifica que las personas judicializadas por maltrato leve deben hacer cursos pedagógicos sobre protección y bienestar animal.

¡Aprobada la ponencia positiva del proyecto #LeyAngel! Ahora, trabajaremos en un articulado concertado para avanzar hacia la Plenaria. Gracias a tantos amigos que vinieron, a los 17 senadores que nos apoyaron, al ponente @ArielAnaliza y a Angelito @AsociacionMi 💙💜 pic.twitter.com/QLcb4v0Njo — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) August 21, 2024

Este proyecto de ley recibe su nombre en honor a Ángel, un perro que en octubre de 2021 fue víctima de un brutal ataque por parte de un hombre en plena vía pública de Saboyá, Boyacá. El caso conmocionó a la opinión pública cuando se conoció que al canino lo encontraron con el 80 % de su cuerpo despellejado.

“Una chica de Saboyá me llamó y me dijo ´hay un perrito herido y es para ver si ustedes lo pueden ayudar´. Le dije bueno, llévalo a la clínica Santa Cecilia. Yo no sabía la magnitud del ataque ni nada. Cuando llega el perrito allá me llama rápido el veterinario y me dice así: ‘Este perrito viene sin piel´. Yo le dije que me enviara un vídeo y, ¡por Dios!, cuando vi al perrito así fue terrible”, cuenta Vivian Nieto, directora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, fundación que recibió el caso.

La Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo hizo todo lo necesario para salvar a Ángel. Con el apoyo de decenas de personas que se enteraron del caso a través de redes sociales, pudieron cubrir los gastos del largo y difícil proceso de recuperación. “Nosotros decidimos que íbamos a seguir adelante. El veterinario nos dijo ´lleva cuatro días luchando por su vida, está todavía de pie, hagámosle´. Entonces decidimos empezar un tratamiento con él, creo que nos gastamos más de 50 millones en su recuperación, fueron seis meses hospitalizado, 15 cirugías y dos transfusiones de sangre”, relata Vivian.

Ángel se aferró a la vida y pudo salir adelante. No obstante, producto de las lesiones, le quedó astenia cutánea, una patología que afecta especialmente su piel. De acuerdo con la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, debido a esta condición, diferentes personas en redes sociales cuestionan que Ángel tenga calidad de vida. Sin embargo, Vivian asegura que el perrito se encuentra en buenas condiciones.

A pesar de que el ataque lo presenciaron y denunciaron algunos testigos, y se presentaron pruebas contundentes, hasta la fecha no se ha hecho justicia para el canino. “Denunciamos con nombre, cédula, ubicación, absolutamente todo, hubo testigos, pero todavía no hay justicia para Ángel. Él ha sido el caso de maltrato más grande de la historia de Colombia que haya sobrevivido. El perrito es valiente, resiliente, empático y, a pesar de todo lo que pasó, él aún cree en los humanos”, agrega Vivian.

El caso de Ángel demuestra la importancia de los rescates y de las luchas por los derechos de los animales a la hora de reformar algunas normativas. Actualmente, además de este proyecto de ley, también se trabaja en la Ley Kiara, que tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de cuidado para las mascotas.

Estamos felices porque aprobaron la ponencia de la #LeyÁngel gracias a los 17 senadores de la Comisión Primera 💙💙💙💙💙💙💙 ahora siguen los ajustes del articulado y después plenaria. 💙 gracias @andreanimalidad por esta lucha que va a beneficiar a millones de animalitos,… pic.twitter.com/2ZJ7Rd9A66 — Asociacion de Protección Animal Mi Mejor Amigo (@AsociacionMi) August 21, 2024

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱