Ángel, el perro que fue despellejado, ahora es la cara de la lucha contra el maltrato

Ángel fue encontrado con el 80 % de su cuerpo despellejado. Foto: Fundación Mi mejor amigo

El 12 de octubre de 2021 se registró uno de los casos más indignantes de maltrato animal en Colombia. Ángel, un perrito que residía en la vereda Resguardo de Saboyá, en Boyacá, fue víctima de un horrible ataque por parte de un hombre. De acuerdo con la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, fundación que recibió el caso, el canino fue encontrado con el 80 % de su cuerpo despellejado.

Leer: “Ser veterinario en Colombia no es nada fácil”: Yinet Sánchez

“El ataque que él sufrió fue un sábado y nosotros lo rescatamos hasta el martes. Una chica de Saboyá me llamó y me dijo ´hay un perrito herido y es para ver si ustedes lo pueden ayudar´. Le dije bueno, llévalo a la clínica Santa Cecilia. Yo no sabía la magnitud del ataque ni nada, yo iba viajando para otro pueblo. Cuando llega el perrito allá me llama rápido el veterinario John Munebari y me dice así: ‘Este perrito viene sin piel´. Yo le dije que me enviara un vídeo y, ¡por Dios!, cuando vi el perrito así fue terrible”, cuenta Vivian Nieto, directora de la fundación, a La Red Zoocial.

La Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo hizo todo lo necesario para salvar a Ángel. Con el apoyo de decenas de personas que se enteraron del caso a través de redes sociales, pudieron cubrir los gastos del largo y difícil proceso de recuperación. “Nosotros decidimos que íbamos a seguir adelante. El veterinario nos dijo ´lleva cuatro días luchando por su vida, está todavía de pie, hagámosle´. Entonces decidimos empezar un tratamiento con él, creo que nos gastamos más de 50 millones en su recuperación, fueron seis meses hospitalizado, 15 cirugías y dos transfusiones de sangre”, relata Vivian.

Leer: Perrita murió mientras intentaba evitar robo en un colegio de Santa Marta

Ángel se aferró a la vida y pudo salir adelante. No obstante, producto de las lesiones, le quedó astenia cutánea, una patología que afecta especialmente su piel. De acuerdo con la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, debido a esta condición, diferentes personas en redes sociales cuestionan que Ángel tenga calidad de vida. Sin embargo, Vivian asegura que el perrito se encuentra en buenas condiciones.

“La astenia cutánea o síndrome Ehlers-Danlos es una condición genética hereditaria en la que la piel se vuelve muy elástica y frágil por una deficiencia del colágeno. Se detecta porque los pacientes presentan laceraciones o heridas que se abren muy fácilmente”, explica Ana Milena Carmona, médica veterinaria especializada en dermatología y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria (ACDV).

Ángel, al igual que los demás animales que padecen esta condición, debe tener ciertos cuidados en su día a día. Sin embargo, esto no le impide desarrollar una vida normal como la de cualquier otro canino: corre, salta, juega y sale a pasear.

“Es frecuente que deban visitar el veterinario para suturar las heridas y los tutores deben tener mucho cuidado de mantener las lesiones limpias y libres de infección. Evitar juegos bruscos con otras mascotas y adecuar los ambientes en la casa, evitando cualquier tipo de superficie que pueda generar heridas o traumas. Los caninos que sufren de astenia cutánea pueden tener una esperanza de vida normal siempre y cuando se logre mantener la piel estable y libre de infecciones. Es de muy alto cuidado y requiere de una dedicación especial por parte de la familia para evitar que su mascota se lesione”, agrega Carmona.

Ángel es el vivo ejemplo de que los animales con condiciones especiales también pueden tener una vida digna y feliz, simplemente deben adoptar algunos cuidados en su rutina diaria

¿Y la justicia?

En cuanto al presunto agresor de Ángel, Vivian cuenta que el mismo día en que lo rescataron también lo denunciaron. Sin embargo, tras casi dos años de este hecho, ella denuncia que aún no han obtenido justicia. “Denunciamos con nombre, cédula, ubicación, absolutamente todo, hubo testigos. Ya se van a cumplir dos años y cada vez que preguntamos por el caso de Ángel, la Fiscalía nos dice que necesitan otro material probatorio como un vídeo, ¿de dónde vamos a sacar un vídeo? Para hacer la historia clínica de Ángel tuvieron que pasar tres meses porque fue súper meticulosa, allí se determinó que le habían quitado la piel con arma blanca. En fin, todavía no hay justicia para Ángel”, indica Vivian.

Leer: Perro murió en medio de balacera entre la Policía y un presunto delincuente en Medellín

El caso de maltrato con este perro fue tan conocido que generó una sed de justicia generalizada por parte de ciudadanos y colectivos animalistas, quienes buscaban que las autoridades actuaran en favor de perros, gatos, equinos y demás animales que sufren este tipo de violencia todos los días. “Ángel ha sido el caso de maltrato más grande de la historia de Colombia que haya sobrevivido. El perrito es valiente, resiliente, empático y, a pesar de todo lo que paso, él aún cree en los humanos”, agrega Vivian.

Tanto fue así que la senadora animalista Andrea Padilla radicó un proyecto llamado Ley Ángel, que busca actualizar las disposiciones en materia de protección y bienestar animal y unificar el procedimiento por el cual se sancionan las conductas constitutivas de maltrato animal. En abril de este año, el proyecto avanzó en su primera cita con el Senado, en la Comisión I, y logró el primer visto bueno de las cuatro discusiones que debe dar, al tratarse de una Ley Ordinaria.

Leer: La lucha por reconocer a los grandes simios como “personas no humanas” en el mundo

Según cuenta Padilla, la idea con esta iniciativa es actualizar una norma que, aunque en su momento fue muy importante, ha demostrado que se queda corta. En esta se incluyen temas de abandono, negligencia, privación del aire o movimiento e incluso situaciones que le causen algún tipo de estrés a los animales. “Lo que hicimos fue precisar algunas conductas, entre las que se encuentran la ejecución para prevenir un daño o sufrimiento mayor al animal o, por ejemplo, se especificó que se prohibiera la tenencia de animales a una persona que haya sido sancionada por maltrato animal, antes lo teníamos, eso siempre y cuando no se afecte su mínimo vital”, dice la senadora a La Red Zoocial.

Padilla asegura que es importante que esta ley avance porque si bien en su momento fue una audacia y una conquista legislativa del movimiento animalista, es necesario ir actualizando las normas conforme se van actualizando los vacíos en los procedimientos, “lo que estamos tratando de hacer es una actualización de la norma para sancionar las conductas que son más rechazadas por la sociedad”, manifesta la senadora.

La Ley Ángel ya fue puesta a votación durante el primer debate, teniendo muy buena aceptación. Aún faltan varias etapas para que sea totalmente aprobada. El caso de Ángel demuestra la importancia de los rescates y de las luchas por los derechos de los animales a la hora de reformar algunas normativas. Cabe recordar que actualmente, ademas de este proyecto de ley, también se trabaja en la “Ley Wilson”, sobre el derecho a recibir protección y reconocimiento por el rol de los animales en la fuerza pública, y la “Lay Kiara”, que tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de cuidado para las mascotas.

Leer: El preocupante panorama de los centros de bienestar animal en Colombia

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com