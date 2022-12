¿Acumula mascotas? Cinco señales para identificar si tiene Síndrome de Noé

Estas personas acumulan animales de manera desmesurada, compulsiva y tienen la incapacidad de atenderlos. Foto: Pexels

Es común escuchar historias de personas que rescatan animales que han sido abandonados o han sufrido maltrato animal. Aunque la mayoría lo hacen por el amor que tienen hacia ellos y con la intención de salvarles la vida, es indispensable conocer que requieren cuidados especiales y que, aunque se trate de una labor solidaria, rescatar animales para acumularlos sin brindarles los cuidados que necesitan constituye un grave problema de salud pública poco conocido y que, frecuentemente, pasa desapercibido.

Lo anterior, reúne las características del Trastorno de Acumulación de Animales o Síndrome de Noé, una condición psiquiátrica que consiste en acumular un gran número de animales de compañía en casa, normalmente perros y gatos, sin proporcionales los mínimos cuidados. Esta patología, según el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques - IMIM, tiene implicaciones a nivel de salud mental, bienestar animal y salud pública.

De acuerdo con el Instituto, una persona que padece esta condición no reconoce que sus animales están mal y al poco tiempo vuelve a reincidir. Incluso, en la mayoría de los casos, estos animales se encuentran en niveles muy críticos y evidentes de desnutriciíon, deshidratación, infestación parasitaria o sin esterilizar, lo que hace que se reproduzcan rápidamente.

De hecho, en Estados Unidos, donde el Síndrome de Noé se ha estudiado por años, solo hasta 2013, cuando se reconoció como trastorno mental, quedó incluido en la quinta edición del DSM, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

Por eso, tenga en cuenta los siguientes signos de alarma, le pueden indicar que padece este síndrome.

1. Prefiere la soledad

Aunque estar solo no es en sí un problema general, esto puede agravarse si usted prefiere aislarse con los animales que acumula. Adicional a esto, no permite que nadie entre en su casa y prefiere que nadie sepa dónde vive ni en qué condiciones se encuentran los perros o gatos que tiene a su cargo.

2. Es negligente en el cuidado de los animales

Si usted tiene muchos perros y gatos pero no les puede ofrecer cuidados básicos de nutrición, sanitarios o higiene puede que tenga este síndrome. En algunos casos, quienes padecen esta patología dejan sin alimento o agua a los animales que tienen en su hogar y, en consecuencia, muchos enferman o mueren por desnutrición, propagación de enfermedades infecciosas producto de heridas abiertas o, en el caso de las hembras, debido a un parto con complicaciones sin atender.

3. Es adulto mayor, esta soltero y en una condición socioeconómica precaria.

Aunque este perfil es uno de lo más frecuentes, esto no significa que sea un común denominador de quienes padecen la enfermedad. De hecho, al hacer el primer estudio sobre el Síndrome de Noé en España, los investigadores encontraron que esto ocurre en todas las clases sociales, independientemente del género y de la edad.

“La acumulación patológica no entiende de edad, ni de género ni de fronteras socioeconómicas. Este trastorno se ha observado tanto en hombres como en mujeres, jóvenes, ancianos, casados, solteros o viudos y en personas con un perfil profesional alto. Ha habido, incluso, acumuladores entre personas dedicadas profesionalmente a la medicina humana o a la veterinaria”: comentó la Dra. Paula Calvo, quién lidera el estudio.

4. Tiene antecedentes de experiencias traumáticas

La acumulación de animales es un comportamiento complejo y que puede tener su origen en múltiples factores que, en algunos casos, suelen ser consecuencia de una serie de experiencias traumáticas que dan lugar a estilos disfuncionales de afiliación social. “A veces, el detonante puede ser una crisis como perder el empleo, algún ser querido, etc. que impulsa a los enfermos a buscar apoyo en los animales, pero sin control” comentó la Dra. Calvo.

De hecho, este comportamiento suele llenar vacíos de necesidades afectivas humanas mientras que las necesidades de los animales son ignoradas. Además, buscan manipular a las personas al hacerles creer que su comportamiento es totalmente justificable y que lo que hacen está fundamentado en el bienestar animal.

5. Niega el problema

Este es otro de los síntomas del síndrome de Noé. La persona es incapaz de percibir el estado en el que se encuentran los animales (desnutrición, enfermedad o incluso muerte) en propio domicilio y se niega a recibir ayuda.

Cuando se conoce un caso de estos, se realiza la retención preventiva de los animales, una posterior valoración médica y una preparación para la adopción. Sin embago, de acuerdo con el portal Psicología Clínica, en muchos casos no se presta atención psicológica a la persona con este problema de acumulación y no existe un protocolo de intervención psicológica ante este perfil de patología. No obstante, se han descrito algunas indicaciones para el tratamiento del síndrome de Noé:

🐾 Es necesario tener una evaluación exhaustiva del caso por parte de un psicólogo para diseñar una intervención adecuada que concuerde con el caso.

🐾 Se debe explicar al paciente en qué consiste su síndrome y un posible tratamiento.

🐾 Se puede aplicar la terapia cognitivo conductual, en la que se haga uso de las técnicas de exposición con prevención de respuesta (poder exponerse a los animales sin necesidad de acumularlos), entrenamiento en técnicas de respiración y relajación para la exposición y reestructuración cognitiva, por la que se generen pensamientos y creencias más racionales y objetivas acerca de la realidad.

🐾 Se puede manejar la reestructuración del hogar y las rutinas diarias para fomentar el orden y la estabilidad.

🐾 Utilizar técnicas de fomento de la autoestima y el autoconcepto también son útiles para fomentar la efectividad del entrenamiento en habilidades sociales, y propicia la seguridad en ambientes de socialización.

