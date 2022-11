Acupuntura en mascotas: una alternativa para el tratamiento de enfermedades

Es un tipo de tratamiento no invasivo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de su mascota. Foto: El Espectador

Los tratamientos alternativos han tomado cada vez más fuerza en la medicina veterinaria siendo la acupuntura uno de ellos. Esta práctica data aproximadamente del año 100 a.c., cuando se conoció el texto clásico de medicina interna del Emperador Amarillo quien expuso sobre el yin y el yang y lo que significaba en la naturaleza.

Según Lucía Carvajal, médica veterinaria de la Universidad Nacional especializada en Medicina Veterinaria Tradicional China (MVTC), después de esta observación por parte de los chinos “se dijo que los animales eran lo mismo que los humanos, pero en cuatro patas” y así fue como el arte de poner agujas en puntos estratégicos para reducir el dolor se trasladó a las mascotas y grandes animales.

El primer animal que fue tratado con este tipo de medicina fue un caballo. En la China Antigua, los equinos eran sagrados debido a su función colonizadora y su importancia dentro de las guerras. Por lo tanto, cuando sufrían de alguna patología relacionada con el dolor, les ponían agujas en puntos energéticos especiales para reducir su sufrimiento, aunque esta labor era exclusiva de un médico veterinario llamado Bo Le.

Según Santiago Acosta, médico veterinario experto en MVTC, “en los caballos hay una cosa que se llaman los microcosmos, en varios puntos puedo encontrar el tratamiento para varios órganos. Incluso se puede realizar de forma exclusiva en los cascos por eso, no cualquiera podía tratar un caballo”.

El uso de la acupuntura integrada dentro de la MVTC ha ganado popularidad como opción terapéutica para los animales a través de los canales de energía que integran todo el ser. De acuerdo con los expertos consultados por La Red Zoocial, el qì preserva el fundamento material de la vida y la armonía entre el ser.

“Para los chinos cuando tu naces es como si se prendiera una vela, por eso cualquier cosa la puede apagar” comenta Santiago Acosta. De ahí la importancia de que los puntos estén interconectados y que la energía fluya de la mejor manera para que no se contenga y no produzca exceso de esta o dolor.

De acuerdo con Lucía Carvajal, el manejo de las enfermedades depende de qué tan buen médico acupunturista es el veterinario. Sin embargo, aclara que este tipo de medicina no es un milagro y que es una forma de realizar cuidados paliativos. “No vamos a salvar todo porque hay procesos en la vida donde no se puede salvar todo. Pero puedo trascender de otra forma, no con el dolor, con el abandono y no con la violencia”.

Aunque mucho se ha hablado de su efectividad, varios médicos veterinarios han registrado casos de éxito en sus procedimientos, aunque advierten que lo mejor es hacerlos de manera integral. “La medicina china si puede llegar a ser un tratamiento efectivo de muchas enfermedades desde que se haga de manera integral no solamente con acupuntura sino con cambios en alimentación, masajes y meditación” comentó Santiago Acosta.

Obi- Wan Kenobi, Negro y Chimoltrufia fueron pacientes de Santiago y tuvieron tratamientos exitosos. Según cuenta Andrés Mosos, su propietario, Obi-Wan volvió a vivir con la acupuntura. “Yo recogí a Obi-Wan de la calle, no tenía pelito porque fue quemado y a parte tenía Sindrome de Cushing, una enfermedad que se produce cuando el cuerpo produce demasiado una hormona llamada cortisol, conocía a Santiago de antes y le dije que me ayudara con el tratamiento a ver cómo nos iba”.

Y funcionó, su dolor desapareció y su peso se reguló. Sin embargo, este criollo falleció a los trece años por causa de una torsión gástrica. Sin embargo, Negro venía detrás, un hermoso criollo sin cola (fue cortada) con espondilitis (una enfermedad ósea degenerativa que aparece sobre la columna vertebral), y que le generaba mucho dolor. También es tratado con acupuntura.

“Negro hoy es tratado con acupuntura y cannabis, lleva tres años con esto, no ha perdido la movilidad, continua caminando y le ha ayudado mucho con la contención del dolor”, comentó Andrés sobre su mascota. Negro hoy vive con más tranquilidad, sin dolor y con mejor calidad de vida.

Recuerde que la acupuntura consiste en la inserción superficial de agujas muy finas en puntos específicos del organismo para equilibrar energías y que esto puede provocarle estrés o miedo a su animal de compañía. “Si el propietario le tiene miedo a las agujas la sesión va a ser un desastre porque el perro va a sentir la ansiedad y el miedo, muchas veces me va mejor haciéndolo solo para brindarle seguridad” comentó Santiago Acosta sobre las sesiones.

Otra es la historia con los gatos, aunque es posible realizar un tratamiento integral, debido a su comportamiento, es más difícil ponerle las agujas y hacer que se sientan relajados durante las sesiones. “Cualquier cosa que atraviese su espacio energético corporal es muy fuerte, por eso yo solo lo hago con pacientes que ya están muy disminuidos, aunque sí es importante tener conocimiento en el manejo” comentó Santiago sobre estas consultas.

En cuanto a la duración del tratamiento, los expertos indican que esto depende de la condición y el diagnóstico. “Inicialmente puede hacer unos kits semanales y cuando el paciente evolucione puedes hacer series mensuales o bimensuales”, comenta Acosta. En promedio, un animal con una luxación o megaesófago puede necesitar entre 8 a 12 sesiones para completar el tratamiento. Cada sesión dura entre 40 y 60 minutos.

Finalmente, debe tener en cuenta que estos procedimientos requieren de un diagnóstico de un médico veterinario tradicional, pues se trabaja de la mano con ellos. Pueden ser aplicados tanto a animales cachorros como a seniles y la consulta oscila entre los 130.000 y 150.000 pesos, aunque este valor depende de la patología del animal y, por supuesto del veterinario.

En general, esta alternativa para el tratamiento de enfermedades ha sido bien aceptada en el país luego de que los conocimientos provenientes de Asia y Europa fueran llegando a Suramérica. Incluso, tras ver los resultados en humanos, los médicos veterinarios comenzaron a recomendar este tipo de medicina de forma complementaria a la tradicional.

“Con la acupuntura se la llevan muy bien, de hecho, es agradable ver cada vez más procesos ortopédicos que no pueden ser operados y hay una recomendación de acupuntura y fisioterapia” comenta Santiago Acosta. En general, es muy recomendada para tratar el dolor y problemas osteoarticulares en animales.

“Yo recomiendo el tratamiento con acupuntura porque ya lo he hecho y veo que funciona. Por ejemplo, recomendé para un perrito que no tenía una pata y que iba a perder la movilidad y he visto mejora”: dijo a La Red Zoocial Andrés Mosos, uno de los propietarios que ha visto la regulación de energía positiva y reducción del dolor en sus mascotas tras realizar un procedimiento que consiste en: poner agujas para purificar el ser.

