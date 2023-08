¡Adopte un animal de compañía! Estos perros y gatos buscan un nuevo hogar en Bogotá

Estos 15 hermosos perritos y gatitos están en la búsqueda de un nuevo hogar que los ame, cuide y proteja por mucho tiempo. Todos ellos hacen parte del Hogar de Paso Jadeus, localizado en Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Fueron rescatados de las frías calles bogotanas, algunos con golpes, heridas y otros en muy grave estado de salud. Pero con amor, paciencia y muchas visitas al veterinario, hoy gozan de una gran salud.

El Hogar de Paso Jadeus, que ya tiene dos años en funcionamiento, nació gracias a Julieth Ulloa, Lucy Rodríguez y Any Sánchez, tres mujeres que aman, protegen y luchan por los derechos de los animales.

En 2022 rescataron a 40 animalitos y esos mismos fueron dados en adopción responsable. Según Any Sánchez, todos se entregan esterilizados, desparasitados y con las vacunas al día.

En estos primeros 8 meses de 2023, han rescatado 20 perros y gatos, de los cuales aún quedan 15 por encontrar un hogar.

Si usted está interesado en adoptar a uno de estos animalitos, puede escribir al 3245072789 o directamente al Instagram Hogar de paso Jadeus.

Además, si no cuenta en estos momentos con la oportunidad de adoptar, también puede servir como un hogar de paso. Desde Jadeus se encargan de darle el alimento y todo lo que necesita el animal para su buen vivir, usted solo debe encargarse de brindarle un techo y mucho amor.

¡Piénselo, muchos animalitos están esperando una nueva oportunidad de ser amados!

1. Adoptar de manera consciente y responsable.

Adoptar un animal de compañía y llevarlo a vivir a su casa puede ser algo emocionante para usted y toda la familia, pero también implica una responsabilidad grande, ya que de usted depende que el animal tenga una buena calidad de vida.

2. Es un compromiso a largo plazo.

La adopción es un acto de responsabilidad y consciencia, es una decisión que no se puede tomar a las carreras, pues se trata de un ser vivo que, al igual que usted, necesita unos cuidados básicos para vivir una vida plena.

3. ¿Es parte de mi futuro?

Una vez adopte, el animal se convierte en parte de su pasado, presente y futuro. Si usted se va de viaje, se cambia de país, se muda, debe contar con él y garantizarle una buena vida.

4. La decisión se toma en familia.

Adoptar un animal de compañía es una gran decisión que debe tomar junto a toda la familia, incluyendo a los más pequeños. ¿La razón? La responsabilidad del cuidado y las salidas de la mascota deben ser compartidas entre todos.

5. Eduque al animal de compañía.

Un animal adoptado requiere mucha paciencia y educación. Al principio puede ser difícil la convivencia, pero con mucha paciencia, amor y cariño, todos irán acoplándose a la nueva vida.

6. Recursos económicos.

Tener un animal implica gastos de comida, medicamentos, antipulgas, desparasitantes, vacunas, juguetes, correa y, obviamente, las visitas al veterinario. Es importante que se pregunte si tiene la capacidad económica para suplir todas las necesidades de la mascota.

7. Bríndele una buena alimentación.

Si el nuevo integrante es un cachorro, debe saber que la alimentación es crucial en sus primeros meses de vida para que crezca fuerte y sano.

8. ¿Qué tipo de animal quiere adoptar?

Al adoptar es importante saber qué tipo de animal de compañía quiere: grande, pequeño, joven, adulto, etc. Todos los animales, sin importar su raza, merecen un hogar lleno de amor y cariño.

9. ¿Cuenta con el tiempo para tener un gato/perro?

La idea de adoptar un perro/gato es brindarle un mejor futuro, donde el animal pueda ser feliz y no sufra por diferentes motivos, entre estos que su tenedor no lo saque a pasear o no comparta tiempo con él.

10. No adopte si no está seguro.

Parte de la tenencia responsable es saber cuándo podemos tener a un animal de compañía y cuándo no.

