¿Por qué los gatos se van de la casa?

Existen diferentes razones por las que los gatos tienen la tentación de salir de casa y explorar nuevos lugares. Foto: Pixabay

Como lo hemos contado en La Red Zoocial, los gatos son animales increíbles. Aunque muchas personas piensen lo contrario, les encanta estar con sus dueños y agradecen todo lo que ellos les dan para vivir.

Sin embargo, en su naturaleza está el ser independientes y, de vez en cuando, buscan satisfacer sus necesidades como felinos y deciden irse por un tiempo de su casa.

Esta acción puede ser peligrosa, no solo para su felino al estar expuesto a accidentes y enfermedades, sino también para otras especies de animales, como aves, que pueden ser presa de su gato.

Por estas razones, debe evitar a toda costa que su gato salga y para ello puede tomar medidas preventivas como mallas, rejas o un monitoreo constante en casa.

Ahora bien, también es importante que revise las razones por las que su felino huye de su hogar y, en algunos casos, no regresa. En La Red Zoocial le contamos algunas de ellas.

Manel Manzano, médico veterinario, indica que esta puede ser una de las causas por las que un gato se va de casa. “El gato es un animal muy temeroso e individual. Así como están acostumbrados a vivir en soledad, son muy precavidos y muy reactivos”, indica.

Los gatos pueden sentir miedo por la introducción de una nueva mascota, por un mal ambiente en el hogar o por maltrato.

Otra de las razones por las que un gato huye de casa es para buscar pareja. Por eso es importante esterilizar a su minino apenas tenga la edad suficiente si no quiere que esta tenga crías. Mientras cumple la edad, debe estar pendiente del momento de su celo y cerrar muy bien las ventanas o puertas de la casa para que no se escape.

Esto ocurre, usualmente, cuando hay una mudanza. Los gatos suelen marcar el lugar donde viven y, cuando su familia se cambia de casa, ellos quieren volver a su “lugar seguro” es decir, donde marcaron.

A un gato le cuesta adaptarse semanas e incluso meses, por lo que, en estos casos, en riesgo de que escape es elevado.

Esto ocurre cuando su minino está muy apegado a una persona en específico y esa persona se va. Es probable, cuando el gato tiene hiperapego, que vaya en busca de esa persona, por eso, hay que tomar medidas dentro del hogar.

Si el gato está acostumbrado a una manta, un colchón o un lugar específico y, de pronto, esto cambia, el animal comienza a sentirse incómodo y opta por buscar la comodidad en otro sitio.

La falta de cobertura de sus necesidades básicas o la sobrepoblación también hace que el animal se vaya, como, por ejemplo, que el arenero no esté limpio.

Además, es importante que siempre busque distraer a su felino y satisfacer su curiosidad.

Manzano también indica que los animales no tienen conciencia de muerte, por lo tanto, no piensan que están en sus últimos días, “los humanos tenemos mayor conocimiento de esto, pero los gatos no son capaces de tener este pensamiento profundo”, explica el experto sobre el tema.

Lo que realmente sucede, es que los gatos comienzan a sentirse mal y, luego de esa sensación, se asustan y huyen. “Al ser independientes y no vivir en manada, su reacción biológica es meterse en un lugar donde no lo vean morir. El instinto animal predomina sobre sus sentimientos afectivos”, explica.

Esto se puede prever si el animal deja de jugar o acicalarse “hay que investigar qué le está pasando y si su ritmo cardíaco disminuye también hay que estar alerta”, concluye el experto.

