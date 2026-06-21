Ajo, gusanos y otros mitos sobre la desparasitación de perros y gatos

Algunos parásitos pueden estar presentes sin causar síntomas visibles en las mascotas. Foto: Cortesía

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La desparasitación es una de las medidas de prevención más importantes para la salud de perros y gatos, pero también una de las más subestimadas por muchos cuidadores. Aunque algunas personas creen que solo es necesaria cuando observan gusanos o síntomas evidentes de enfermedad, expertos en bienestar animal advierten que esta práctica debe realizarse de manera periódica para evitar problemas de salud tanto en los animales como en las personas que conviven con ellos.

A través de uno de los más recientes capítulos de su programa digital “Entre Patas y Bigotes”, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) llamó la atención sobre varios mitos relacionados con la desparasitación. Uno de los más frecuentes es creer que los animales solo necesitan ser desparasitados cuando presentan gusanos visibles.

“Si tú esperas a ver gusanos, ya vas tarde para desparasitar”, señaló la entidad. Según explicó, muchos parásitos pueden permanecer en el organismo sin generar señales evidentes durante largos periodos, mientras afectan progresivamente la salud del animal.

De acuerdo con el IDPYBA, la presencia de parásitos puede ocasionar diarreas, anemia, pérdida de peso, problemas digestivos, disminución de las defensas e incluso representar un riesgo para las personas. La entidad también desmintió algunas prácticas caseras ampliamente difundidas, como el uso de ajo para eliminar parásitos. “El ajo no sirve para desparasitar”, recordó el instituto.

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Parques, zonas verdes y otros espacios pueden ser fuente de contagio

La importancia de la desparasitación preventiva también fue resaltada recientemente por la compañía Boehringer Ingelheim Colombia, que divulgó los resultados de un estudio realizado junto con la Universidad de Antioquia en parques públicos de siete ciudades del país.

Según los hallazgos, seis de cada diez parques evaluados presentaron parásitos prevenibles asociados a animales de compañía. Además, se detectó presencia de nemátodos gastrointestinales con potencial zoonótico, es decir, que pueden transmitirse entre animales y seres humanos, en el 58,3 % de los espacios analizados.

El estudio también encontró que más de un tercio de las muestras fecales recolectadas contenían parásitos intestinales.

Para los especialistas, estos resultados evidencian que la exposición puede ocurrir incluso durante actividades cotidianas. Acciones tan comunes como olfatear el suelo, caminar sobre el césped o interactuar con otros animales pueden facilitar el contacto con huevos o larvas presentes en el ambiente.

“Muchas personas asumen que el riesgo es bajo cuando el perro luce sano y no presenta signos evidentes de enfermedad. Sin embargo, la exposición a parásitos puede pasar desapercibida”, explicó Boehringer Ingelheim.

Los expertos advierten que uno de los principales desafíos es que los parásitos intestinales suelen actuar de manera silenciosa. Esto significa que una mascota puede estar infectada sin mostrar cambios notorios en su comportamiento o apariencia física.

Además, aunque los perros suelen tener mayor acceso a parques y espacios públicos, los gatos tampoco están exentos de riesgo. En hogares donde conviven ambas especies, los felinos pueden verse expuestos de manera indirecta al compartir el mismo entorno.

La preocupación también alcanza a la salud humana. Según datos citados por Boehringer Ingelheim, alrededor del 60 % de los agentes patógenos relacionados con enfermedades en personas tienen origen animal, mientras que el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de animales. Por esta razón, los especialistas consideran que la prevención debe entenderse como una medida que protege tanto a las mascotas como a las familias.

¿Cada cuánto se recomienda desparasitar?

Aunque la frecuencia puede variar dependiendo de factores como la edad, el estilo de vida y el nivel de exposición de cada animal, las guías internacionales ESCCAP y TroCCAP recomiendan la desparasitación mensual en perros y gatos con acceso frecuente al exterior o con riesgo constante de exposición.

Desde el IDPYBA recuerdan que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. Cachorros, animales adultos, mascotas que permanecen dentro de casa y aquellas que salen regularmente requieren planes de prevención diferentes.

Por ello, la recomendación principal es acudir al médico veterinario para definir un esquema adecuado según las necesidades de cada animal. “La desparasitación no es esperar a que se enfermen, es medicina preventiva”, enfatizó la entidad.

Los especialistas coinciden en que incorporar esta práctica dentro de las rutinas habituales de cuidado puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de perros y gatos. Así como se programan vacunas, controles veterinarios o la compra de alimento, destinar una fecha fija al mes para la desparasitación puede ayudar a mantener el hábito y reducir el riesgo de enfermedades que, en muchos casos, podrían prevenirse fácilmente.

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