Naruto, el gato callejero que se volvió “policía” y hoy apoya a quienes llegan a denunciar

El felino fue rescatado por un carabinero cuando huía de unos perros en las calles de Porvenir, Chile. Foto: @catbinero

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Naruto, un gato naranja que alguna vez vivió en las calles de Chile, pasó de luchar por sobrevivir a convertirse en la mascota oficial de una unidad de Carabineros (Policías chilenos) y en un apoyo emocional para la comunidad.

La historia fue compartida por la misma cuenta de Instagram que crearon del animal, llamada Naruto Garrido Muñoz (@catbinero). A través de este perfil se comparte el día a día de este “gato policía”.

Según se explica en uno de los videos compartidos en la red social, Naruto llegó a la estación de policía en un día especialmente frío. Mientras intentaba sobrevivir en las calles, el felino fue perseguido por varios perros y, en medio de la desesperación, buscó refugio en un lugar seguro.

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En ese momento, el cabo Cristian Garrido se encontraba de guardia en la comisaría en la Tercera Comisaría de Porvenir, en la Región de Magallanes. Al notar que el gato estaba asustado y en peligro, decidió abrirle la puerta para protegerlo. Aquel gesto cambió para siempre la vida del animal.

Desde entonces, Naruto dejó atrás la vida en las calles y se convirtió en un integrante más de la unidad policial. Con el paso del tiempo, también se ganó el cariño de los funcionarios y terminó siendo adoptado por la comisaría, donde incluso recibió un pequeño uniforme que hoy forma parte de su imagen característica. Sin embargo, su papel va más allá de ser una mascota institucional.

De acuerdo con el relato compartido por Garrido Muñoz, Naruto se ha convertido en un ser muy especial para las personas que llegan a la comisaría a realizar trámites o presentar denuncias. Muchas de ellas atraviesan momentos difíciles, cargados de preocupación, nerviosismo o angustia.

En ese contexto, la presencia del gato ha resultado ser una compañía inesperada pero reconfortante. Sus ronroneos, su comportamiento tranquilo y su cercanía con las personas han contribuido a generar un ambiente más amable dentro de las instalaciones policiales. Según la institución, varias personas han encontrado en Naruto una fuente de calma mientras esperan ser atendidas o afrontan situaciones complejas.

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La historia también ha servido para visibilizar el impacto positivo que los animales pueden tener en el bienestar emocional de las personas, incluso en escenarios poco habituales como una estación de policía.

“Naruto no solo vigila la comisaría, también recuerda que, en ocasiones, la tranquilidad puede llegar en forma de ronroneo y de un par de orejas felinas dispuestas a acompañar sin necesidad de decir una sola palabra”, concluyen en el video.

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