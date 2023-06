Alerta en Bogotá por presencia de langostilla de río, especie invasora peligrosa

La langostilla de río es una especie exótica invasora que se empiezan a ver en los humedales y en los ríos de Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

La Secretaría Distrital de Ambiente lanzó la cartilla del protocolo para el manejo y control poblacional de la langostilla de río, también conocida como cangrejo rojo americano, cangrejo de las marismas o cangrejo de río americano, un animal altamente peligroso para el ecosistema.

Este documento se dio después de expedir la Resolución 03919 de 2021 y su objetivo es prevenir la propagación de esta especie en Bogotá, así como mitigar los impactos ambientales y las amenazas a la salud humana que pueda generar.

“La langostilla de río es una especie exótica invasora que se empiezan a ver en los humedales y en los ríos de Bogotá. Este año ya ha sido declarada invasora y, desde Bogotá, estamos sacando una cartilla que ratifica lo establecido en la Resolución 03919 de 2021, que es el protocolo para el manejo y control de esta especie”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

De acuerdo con la autoridad ambiental, algunos de los impactos negativos documentados en los ecosistemas en donde ha sido introducida la langostilla de río son: reducción de las especies de plantas acuáticas, deterioro de las orillas por las excavaciones que hace para anidar, extinción de especies propias de algunas regiones (nativas y endémicas), daño de sistemas de irrigación en cultivos por los bajos rendimientos que provoca y la transmisión de agentes infecciosos que pueden afectar la salud humana y animal (tanto de silvestres como domésticos).

“Las recomendaciones que hacemos desde la Secretaría de Ambiente es no manipular, no capturar, no consumir de ninguna manera estos animales, por favor repórtennos cuando los vean al teléfono 3174276828 (Unidad Móvil de Fauna). Estos individuos son crustáceos de agua dulce, provienen del sur de Estados Unidos, son muy resistentes y adaptables, se multiplican ante cualquier presión poblacional y, desafortunadamente, entre otras posibles afectaciones a la salud de los ecosistemas, son vectores para un hongo que afecta de manera directa nuestro cangrejo de río”, agregó la secretaria de Ambiente.

Según informó la entidad, las zonas donde más habita la langostilla de río son: parques Simón Bolívar, El Tunal y Timiza, y humedales como Tibabuyes. También, está establecida en los municipios de Suesca, Chía y Fúquene, entre otros.

Aunque es originario del sur de Estados Unidos y el noreste de México, el cangrejo rojo está presente en la mayoría de los continentes, excepto en la Antártida y en algunas partes de Oceanía, como Australia. Se extendió por todo el globo porque los seres humanos pensaron que era una gran idea para satisfacer la demanda de proteína.

Este cangrejo, que parece una langosta, tiene la habilidad de hacer galerías (huecos) de 1,5 metros de profundidad y hasta un km de largo, desovan entre 200 y 700 huevos al año, pueden habitar cuerpos de agua y caminar hasta cinco km por fuera de ella y son, como los llaman los biólogos, “omnívoros oportunistas”; es decir, capaces de comer casi cualquier especie animal o vegetal que se le atraviese.

