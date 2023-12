Alimentos que no debería darle a su perro o gato en Navidad

Los animales de compañía deben alimentarse de acuerdo con su raza, edad, actividad física y estado de salud. Foto: Freepik

En estas fiestas navideñas abundan los buñuelos, natillas, uvas, chocolates, frutos secos, lechona, tamales, empanadas, asados, pavo relleno y otros alimentos de los cuales no debería abusar usted ni su animal de compañía. Estos alimentos podrían ser peligrosos para la salud de su perro o gato.

Por esta razón, le compartimos algunos alimentos navideños que pueden ser peligrosos para su mascota, según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales – la organización de bienestar animal más antigua de los Estados Unidos –.

Si su animal de compañía consume estos alimentos, debe llevarlo de inmediato a un veterinario para que le brinden la atención más rápida posible. Le recomendamos que hable con sus invitados y les diga que no pueden brindarle estos alimentos a su perro o gato. Por último, procure dejar la basura fuera del alcance de los peludos, pues los restos de comida también los podrían afectar.

1. Chocolate y café.

El chocolate – tanto blanco como negro – podría generar problemas de salud en su animal, tales como vómitos, diarrea, temblores, respiración jadeante, sed excesiva, hiperactividad, convulsiones, ataques y hasta taquicardia. Por eso, no le suministre este alimento, ni siquiera en cantidades mínimas.

2. Uvas y pasas.

Están presentes en muchas recetas navideñas y, al igual que el chocolate, puede ser tóxico para ellos. Así que evítelo a toda costa. Lo mismo con las nueces, especial la macadamia – que son utilizadas comúnmente en varias galletas navideñas –.

3. Ajo, cebolla y sal.

Pueden causar irritación gastrointestinal en los perros y gatos.

4. Alcohol.

En épocas como la Navidad o el Año Nuevo, el consumo de alcohol es habitual en las familias. Sin embargo, las mascotas también pueden ser presas de esta bebida; bien sea por un descuido o porque los mismos dueños comparten sus bebidas alcohólicas con ellas. Si usted permite que su animal ingiera alcohol, tenga presente que podría considerarse como un acto de maltrato animal. El llamado es a que no haga esto y proteja a su peludo.

“Las bebidas alcohólicas y los alimentos que tienen alcohol pueden provocar vómito, diarrea, coordinación disminuida, depresión del sistema nervioso central, dificultad al respirar y convulsiones”, explica ASPCA.

5. Huesos.

No importa si son huesos cocidos o no, no le brinde esto a su perro ni a su gato. “Esto puede ser muy peligroso para una mascota doméstica, pues podría sofocarse en los huesos o sufrir una grave herida si el hueso se quiebra y se aloja en o perfora el tracto digestivo de su mascota”, agregan los expertos de ASPCA.

6. Aguacate.

Puede causar vómito y diarrea en los perros.

7. Buñuelos.

A diferencia del aguacate, los buñuelos no tienen una sustancia tóxica para los perros o gatos. Sin embargo, consumirlos puede ser dañino para ellos, pues contienen bastante aceite.

8. Pastel navideño o natilla.

Debido al alto componente de azúcar y leche que tiene la natilla, puede generar problemas gastrointestinales.

