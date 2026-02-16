Año Nuevo chino: habilitan trenes antes el auge de mascotas como centro del reencuentro

La expansión de estas facilidades refleja un cambio cultural significativo en el país. Foto: Freepik

El auge del cuidado de mascotas en China ha comenzado a transformar incluso las dinámicas de transporte durante una de las temporadas de movilidad más intensas del país.

Con la proximidad de la Fiesta de la Primavera, cada vez más familias buscan reunirse no solo con sus parientes, sino también con sus animales de compañía, lo que ha impulsado una expansión sin precedentes en los servicios ferroviarios destinados a su traslado.

Para este 2026, el operador nacional China State Railway Group anunció la habilitación de 110 estaciones de tren de alta velocidad y 170 convoyes con servicio especial para mascotas, una cifra que prácticamente duplica la cobertura previa. La medida facilitará el traslado de miles de animales durante el Año Nuevo chino, previsto para el 17 de febrero.

Este refuerzo coincide con la que se perfila como la mayor ola migratoria del planeta. Las autoridades estiman que la temporada alta de desplazamientos, comprendida entre el 2 de febrero y el 13 de marzo, alcanzará alrededor de 9.500 millones de viajes interregionales.

Dentro de ese flujo, el ferrocarril continúa consolidándose como el medio predilecto por su puntualidad, costos accesibles y menor vulnerabilidad frente a condiciones climáticas adversas. Se calcula que el sistema ferroviario atenderá cerca de 540 millones de pasajeros, apoyado por 251 nuevas unidades eléctricas múltiples y más de 3.000 kilómetros adicionales de vías.

El incremento en el traslado de animales ya es evidente en puntos estratégicos como la estación este de Hangzhou, donde la oficina de China Railway Express registra una elevada demanda. Allí, una pasajera de apellido Chen decidió viajar con su perro hacia Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en un trayecto de aproximadamente diez horas. Tras evaluar diferentes alternativas, consideró el tren de alta velocidad como la opción más confiable y adecuada para su mascota.

El procedimiento exige que los dueños lleguen con al menos dos horas de anticipación, presenten documentación personal y certificados sanitarios vigentes para los animales. Posteriormente, las mascotas son ubicadas en contenedores especializados dentro de compartimentos exclusivos. Estos espacios han sido modernizados con dispensadores automáticos de agua y sistemas de ventilación de emergencia, además de monitoreo constante de temperatura, humedad y oxigenación durante todo el recorrido.

Una vez en el destino, los propietarios reciben una notificación en menos de una hora para recoger a sus animales. Usuarios como Liu Xianhao, quien trasladó a su gato desde Beijing hasta Hangzhou por un costo cercano a los 460 yuanes, destacan la seguridad del servicio y su precio competitivo frente a otras alternativas.

La expansión de estas facilidades refleja un cambio cultural significativo en el país. De acuerdo con el Libro Blanco de la Industria de Mascotas de 2026, la población urbana de perros y gatos alcanzó los 126 millones en 2025, mientras que el mercado vinculado a su cuidado superó los 312.600 millones de yuanes. Este crecimiento evidencia cómo los animales han pasado de ser simples acompañantes a ocupar un lugar afectivo dentro del núcleo familiar.

Con la ampliación de su red y la adaptación de sus servicios, el sistema ferroviario chino busca responder a esta nueva realidad social, garantizando que, durante las celebraciones del Año Nuevo lunar, ningún integrante de la familia, humano o animal, quede excluido de la reunión.

