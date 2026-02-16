El culpable podría tener cuatro patas: expertos alertan sobre mascotas en escenas del crimen

Los investigadores observaron que ciertas zonas del cuerpo, como la cabeza y el lomo de los animales, tienden a conservar mayores cantidades de ADN. Foto: pexels

Un estudio científico reveló que los animales domésticos pueden desempeñar un papel inesperado en las investigaciones criminales al trasladar material genético humano entre distintos entornos, personas y objetos, incluso sin que exista contacto directo entre ellas.

La investigación, publicada en la revista Forensic Science International, determinó que perros y gatos pueden actuar como intermediarios en la transferencia de ADN, lo que representa un nuevo desafío para la interpretación de pruebas en la ciencia forense.

Según los especialistas, el material genético hallado en el pelaje o en espacios relacionados con estos animales no necesariamente pertenece a quienes conviven con ellos, sino que también puede corresponder a visitantes, cuidadores o personas que participaron en su traslado.

El trabajo fue realizado por un equipo integrado por las investigadoras Heidi Monkman y Mariya Goray, pertenecientes a la Facultad de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Flinders, junto con Roland van Oorschot, vinculado a organismos forenses de la Policía de Victoria y a la Universidad La Trobe, además de Volgin Luke, de Ciencia Forense de Australia Meridional. Los expertos comprobaron que incluso interacciones breves con los animales pueden provocar la transferencia de material genético humano.

Para analizar este fenómeno, los científicos desarrollaron un experimento controlado en el que un cuidador sin contacto previo con cinco perros ni con sus familias los trasladó entre diferentes viviendas y vehículos desconocidos. Posteriormente, recolectaron muestras del cuerpo de los animales, de la vestimenta del cuidador y del interior de los automóviles utilizados durante el traslado.

Los resultados mostraron que el ADN de al menos un habitante de los hogares apareció en el 85 % de las muestras obtenidas del pelaje de los perros. Además, ese material genético fue detectado en el 35 % de las muestras tomadas dentro de los vehículos y en el 10 % de las prendas del cuidador.

Paralelamente, el ADN del propio cuidador se halló en el 40 % de los animales analizados y en el 13 % de los autos, aun sin contacto directo con los propietarios de esos vehículos.

El estudio también evidenció que los perros pueden recoger y depositar ADN de múltiples fuentes. En el 75 % de las muestras se identificó al menos un perfil genético desconocido, lo que demuestra la complejidad de rastrear el origen del material biológico en contextos cotidianos.

Asimismo, los investigadores observaron que ciertas zonas del cuerpo, como la cabeza y el lomo de los animales, tienden a conservar mayores cantidades de ADN.

Los especialistas subrayaron que estos hallazgos pueden ser especialmente relevantes en delitos vinculados con el robo de mascotas u otros crímenes en los que haya animales presentes, ya que el análisis genético podría ayudar a reconstruir desplazamientos, contactos y secuencias de hechos.

No obstante, el equipo científico advirtió que el número de animales analizados fue limitado, por lo que consideró necesario ampliar las investigaciones para evaluar otros escenarios, especies y tipos de interacción. Aun así, concluyeron que los animales domésticos pueden funcionar como vectores de transferencia genética, incluso durante desplazamientos breves.

En ese sentido, los investigadores recomendaron que, en escenas donde intervengan mascotas, se recolecten muestras no solo de los animales, sino también de la ropa de las personas involucradas y de los vehículos utilizados. Según indicaron, la facilidad con la que el ADN puede desplazarse y permanecer en distintas superficies obliga a replantear las estrategias utilizadas para analizar evidencia forense.

El estudio refuerza la idea de que los animales domésticos pueden convertirse tanto en una pieza clave para esclarecer delitos como en un elemento que complique la interpretación de las pruebas, debido a su capacidad para transportar rastros biológicos de múltiples orígenes.

