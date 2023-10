Pelulandia: así es el centro de atención, bienestar y protección animal de Pereira

Pelulandia busca revolucionar la forma en que Pereira cuida y protege a sus animales de compañía. Foto: Cortesía

Buenas noticias para los animales en Pereira. Este 10 de octubre se inauguró Pelulandia, un centro de atención, bienestar y protección para perros y gatos, que contará con servicios como: consultas generales, desparasitación, vacunación, ecografías, tomas de muestras de sangre, jornadas de esterilización, hospitalización, radiografías, profilaxis y cirugías.

Pelulandia cuenta con 6.000 metros cuadrados y tiene la capacidad de albergar a 400 animales. Además, tiene una zona de juegos para el bienestar y desarrollo de las mascotas, una plazoleta para eventos en la que se organizarán las jornadas de adopción y educación; y una pista de agility y discdog.

El lugar está ubicado en inmediaciones del Bioparque Ukumarí, y también esperan incluirlo en los recorridos que se realicen a futuro. “La idea es que se haga el recorrido normal y que finalice en Pelulandia. Lo que buscamos es ser una ciudad amigable con los animales y que, de verdad, estén muy bien. Y este trabajo se hace desde la educación. Un animal es una responsabilidad de toda la vida, no es algo que puedas tirar cuando no te sirva”, afirmó Sandra Correa, Gerente del Bioparque Ukumarí, a La Red Zoocial.

En estos momentos, Pelulandia cuenta con 200 animales –rescatados de las calles– que están a la espera de encontrar un hogar responsable, lleno de amor y cariño. Si usted quiere adoptar a uno de estos peludos, puede dirigirse al Bioparque Ukumarí donde le ayudarán con el trámite.

Según Carlos Arturo Amaya, alcalde de Pereira, esta es una alternativa para las familias que aman a los animales, pero que no tienen los recursos suficientes para llevarlos al veterinario. “Aquí vamos a tener programas de esterilización, vacunación y atención veterinaria para garantizar ese bienestar animal de todos ellos. Este programa, al lado del Sisbén para perros y gatos, la patrulla de rescate animal y adoptatón, siguen consolidando a Pereira como una ciudad referente en materia de bienestar animal”, dijo el mandatario a La Red Zoocial.

En los últimos tres años, se han rescatado a más 740 animales –de los cuales 555 han encontrado una familia– y se han esterilizado a 6.200 perros y gatos.

Para acceder a los servicios de Pelulandia es muy fácil. Primero, usted tiene que estar inscrito en el Sisbén –que deberá ser A, B y menor de C9 y debe ser de la ciudad de Pereira–. Segundo, debe inscribir a su mascota al Sisbén que existe para animales en Pereira –este proceso se hace de manera presencial en el Bioparque Ukumarí y debe llevar la fotocopia de su cédula y una factura de servicio público–. Más de 9.000 personas ya han hecho este proceso.

“Si usted tiene la capacidad económica para atender a su animal, no lo traiga aquí, no le quite la oportunidad a alguien que lo necesita”, agregó Amaya.

Si usted encuentra a un animal atropellado, enfermo, maltratado, abandonado o en cualquier otra situación grave en Pereira, debe llamar a la línea celular 122 o la línea nacional gratuita 018000 91 97 48, hacer el reporte para que las autoridades vayan por el animal y lo lleven a Pelulandia, donde le brindarán los servicios médicos veterinarios para salvaguardar su vida y luego lo dejarán en adopción responsable.

“El objetivo es ayudar a los muchos animales de las calles y de los estratos más bajos, que no tienen a veces para pagar una consulta veterinaria. Ayudar a los perritos heridos y politraumatizados de las calles para que tengan una vida digna”, finalizó por decir Correa.

