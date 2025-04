Aumenta el rescate de crías de felinos en el Huila: “los venden como mascotas”

Los animales rescatados son llevados al Hogar de Paso de Fauna Silvestre en Pitalito. Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM

Desde diciembre de 2024, un total de ocho felinos han sido rescatados en el sur del Huila y luego llevados al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en Pitalito. Cinco de ellos son crías de puma yaguarundí y tres de tigrillo, todas con heridas visibles y condiciones de salud comprometidas debido a la tenencia ilegal.

Nancy Ramírez González, médica veterinaria y especialista en bienestar animal de la CAM, relató que, durante el último trimestre del 2024, estos felinos llegaron en intervalos de apenas ocho días. “Algunos estaban golpeados, otros habían perdido a sus madres por ataques de perros o cazadores, y algunos fueron extraídos de su hábitat, como ocurrió con dos crías de puma yaguarundí”, explicó Ramírez.

Factores detrás del desplazamiento de felinos

Carlos Andrés González, director territorial sur de la CAM, destacó que la deforestación en la región y las actividades humanas están forzando a los animales silvestres a desplazarse hacia zonas urbanas en busca de refugio. “El tráfico ilegal, la caza indiscriminada y los conflictos con comunidades humanas que los perciben como una amenaza son factores que agravan esta situación”, señaló González.

El director también destacó que, para mitigar estos problemas, la CAM ha intensificado programas de educación ambiental, además de campañas sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre. “Los tigrillos, en particular, son perseguidos como mascotas y son traficados”, advirtió.

Proceso de rehabilitación y liberación de los felinos

La rehabilitación de estos felinos ha sido un proceso cuidadoso y especializado. Según Luisa Jaramillo, bióloga de la CAM, las crías han sido sometidas a un proceso de lactancia asistida, estabilización térmica y aislamiento para evitar la impronta hacia los humanos. “Una vez que superaron la fase de lactancia, comenzamos a introducir alimentos cárnicos y presas vivas para reforzar sus instintos de caza”, explicó Jaramillo.

Además, se ha trabajado en la adaptación de los felinos a su entorno natural, reforzando sus comportamientos etológicos como la búsqueda de refugio y la caza de presas pequeñas. La bióloga detalló que, en el futuro, se espera que las crías serán liberadas en una zona de alta conservación, donde se ha instalado un sistema de cámaras trampa para monitorear su adaptación.

González hizo llamado a la ciudadanía para que no adquiera ni extraiga felinos de su hábitat. “No compremos felinos como mascotas, no fomentemos el tráfico ilegal y denunciemos estos actos. Muchas veces, cuando se ‘rescatan’ crías de animales silvestres, en realidad se les está separando de su madre, lo que pone en riesgo su supervivencia”, expresó el director.

Con el apoyo de la comunidad y el esfuerzo de las autoridades, se espera que estos felinos tengan un futuro más prometedor, en su hábitat natural, lejos de la amenaza de la caza y el tráfico ilegal.

