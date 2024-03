Australia prohíbe dos métodos de investigación médica que utilizan animales, ¿cuáles?

Quienes infrinjan la nueva normativa tendrán que pagar una multa de 3.200 dólares y podrán ir a prisión por 12 meses. Foto: Getty Images/iStockphoto - gorodenkoff

El Estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, se convirtió en la primera jurisdicción del mundo en prohibir dos métodos de investigación médica que utilizan animales, principalmente ratones y ratas. Estas prácticas son la prueba de natación forzada, en la que se obliga a los roedores a nadar en un tanque sin posibilidad de escapar (utilizada principalmente para testear antidepresivos) y la prueba de inhalación de humo, en la que se expone a los animales al humo de cigarrillos u otras sustancias para estudiar enfermedades respiratorias. Estas prácticas son consideradas por muchas organizaciones, incluida el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud (NHMRC), como unas de las más crueles y dolorosas.

Según la nueva Ley de Investigación Animal del Estado, aprobada por el Parlamento de Nueva Gales del Sur, quienes infrinjan la nueva normativa tendrán que pagar una multa de 3.200 dólares y podrán ir a prisión por 12 meses.

La prohibición en todo el estado sigue a declaraciones emitidas por el principal organismo de investigación médica de Australia, el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud (NHMRC), que destaca importantes preocupaciones científicas, éticas y de bienestar animal relacionados con las dos pruebas.

La prueba de nado forzada consiste en colocar un animal (normalmente un ratón o una rata) en un recipiente con agua fuera de su profundidad y sin poder escapar. El punto en el que el animal deja de nadar se considera un modelo de depresión en humanos desde los años 1970 y se utiliza para probar fármacos antidepresivos. Sin embargo, según el NHMRC, la validez científica de la prueba de nado forzado para estos fines no está respaldada por pruebas.

Por su parte, la inhalación forzada de humo implica sujetar a un animal para que inhale el humo del cigarrillo u otras sustancias peligrosas directamente por la nariz o la cabeza. “Este es el método más inhumano para la inhalación de humo”, explica el NHMRC.

Los cambios a la ley fueron introducidos por primera vez en la cámara alta de Nueva Gales del Sur por Emma Hurst, miembro del Partido de Justicia Animal, en septiembre de 2023, y fueron aprobados con éxito con el apoyo de miembros del gobierno en febrero de 2024.

“Los experimentos de fumar y nadar a la fuerza son increíblemente crueles y poco científicos, lo que los convierte en un área privilegiada para la reforma”, expresó Hurst. “Estas leyes pondrán fin al inmenso sufrimiento de muchos animales. Imagínese que le bombeen humo de cigarrillo directamente a las fosas nasales o que lo obliguen a nadar hasta que esté demasiado agotado para continuar. Esta crueldad llegará a su fin en este estado y, con suerte, veremos más legislación en todo el mundo”, agregó.

No obstante, es importante resaltar que no todos están de acuerdo con esta decisión. La diputada liberal, Jacqui Munro, dijo a la cámara alta que la oposición no apoyaría el proyecto de ley.

“Hay un lugar limitado para conservar la opción de realizar ciertas pruebas de investigación con animales, incluidas pruebas de inhalación de humo y natación. Estos proyectos de investigación no se llevan a cabo de manera frívola y no se realizan por diversión”, dijo la señora Munro.

