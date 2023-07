Barbie y sus mascotas: ¿cuáles son las más icónicas?

La muñeca más famosa de todos los tiempos ya llegó a los cines y no lo hizo precisamente sola. A lo largo de toda su historia, Barbie ha contado con leales acompañantes, y no, no hablamos de Ken. La icónica muñeca ha tenido más de cuarenta mascotas, desde perritos bailarines hasta criaturas mágicas. En La Red Zoocial le contamos cuáles son las más recordadas.

1. Taffy

Taffy es una golden retriever dorada que aparece en la serie animada Barbie: Life in the Dreamhouse. Es una perrita muy leal, cariñosa y muy juguetona. Por lo general, se la ve con un collar rosa.

2. Lila

Otra de las icónicas compañías de Barbie es Lila, un unicornio que aparece por primera vez en la película Barbie en el Lago de los Cisnes como la mejor amiga de la muñeca. Es ella quien le dice a la protagonista que no dude de sí misma y que es más valiente de lo que piensa.

3. Bibble

Bibble es una pequeña criatura de color turquesa con manchas moradas. Es la mascota de Barbie en la película Barbie: Fairytopia y es recordada por ser un personaje bastante cómico.

4. Sparkles y Lily

Estos perritos, que seguramente han visto bailando por todo TikTok, aparecieron en Barbie y el castillo de diamantes. En la película, los personajes principales, Liana y Alexa, adoptan dos cachorros, y es entonces cuando Sparkles y Lily irrumpen en la pantalla. Sus famosos movimientos son en realidad parte de las escenas de la película.

