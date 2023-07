¿Humanizar a las mascotas puede volverlas más agresivas?

Humanizar a los animales puede terminar generar efectos de aislamiento y dificultades para relacionarse con otros de su misma especie. Foto: Unsplash

El pasado 14 de febrero, la excongresista peruana Ivonne Susana Díaz, conocida como Susy Díaz, publicó en sus redes sociales que había decidido contraer matrimonio con su perro, Chiky, justificando su decisión en que su mascota nunca le sería infiel. Ambos llegaron en una limusina, ella vestida de blanco y el perrito vestido de negro, con corbata. “Los declaro perro y mujer”, afirmó el cura.

El anterior ejemplo muestra una tendencia cada vez mayor en las nuevas generaciones: el reemplazo de los hijos y las parejas sentimentales por animales de compañía. Fredy Manrique es un veterinario, máster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su trabajo ha visto varios ejemplos de humanización de mascotas, que, en términos prácticos, puede traducirse en maltrato animal, al derivar en problemas de estrés y ansiedad en perros y gatos.

Él recuerda que en España dictaba cursos de socialización de cachorros. Estos proyectos tenían como objetivo enseñar, desde una edad temprana de desarrollo, a los animales distintos tipos de estímulos, ambientes y personas, para acostumbrarlos a estas. De esta manera, los cachorros se familiarizan con su entorno y su comportamiento natural. “Recuerdo a una señora que sobreprotegía bastante a su perro. Otro animal intentó morderlo y ella no volvió al curso, cuando este ni siquiera había comenzado”, explica el experto.

Fer Valero, educadora canina certificada, asegura que la humanización de los animales no está mal en todas las ocasiones, pues existen escenarios en donde puede resultar necesario: por ejemplo, tener a los animales en la casa, determinarles una cama y que coman en un plato no les genera daño en su cotidianidad. “El problema surge cuando queremos tratar a los animales como una persona, motivo por el cual no suplimos sus necesidades como especie”, afirma la experta.

“La humanización en los perros es un concepto que nace por el sobrecuidado, que hace que a los perros no les permite desarrollarse como debería hacerlo normalmente su especie. Es decir, un perro que no toca el piso, que mantiene todo el tiempo cargado por sus dueños, que no puede protegerse solo y a menudo debe estar resguardado”, asegura Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna.

“Algunos perros tienen fobias a las tormentas o a la pólvora. Si aparte del miedo los humanizamos, ellos pueden desarrollar una fobia todavía mayor a este tipo de fenómenos. La sobreprotección puede intensificar el temor de los animales”, señala el etólogo Fredy Manrique. “No permitir que el animal socialice por miedo genera un problema de maltrato grave. Lo que va a pasar es que el animal va a generar fragilidad emocional en las etapas adultas de desarrollo”, profundiza Manrique.

De cada 10 casos de agresión, seis se desarrollan en perros. Esto se debe a una falta de socialización, pues varios dueños creen que los canes son como niños, que no deben salir a la calle, y esto hace que los animales adopten comportamientos más agresivos de lo común.

“La agresividad ocurre cuando los animales no reconocen la jerarquía, porque sienten que no pertenecen a ningún lado. No son humanos, pero tampoco son animales, y tampoco los dejan expresarse como los de su especie, entonces las mascotas sufren. Olvidan qué es olfatear, no pueden explorar, no pueden relacionarse con otros de su misma especie, lo que les genera niveles de estrés bastante altos”, asevera la veterinaria Angélica Ruales.

Fer Valero afirma que, al no suplir las necesidades de los animales, esto puede terminar por cargarlos emocionalmente, generando niveles altos de ansiedad. “Gran parte de los casos de agresividad se deben a problemas de ansiedad en las mismas mascotas”, dice la educadora canina.

Del mismo modo, la humanización puede generar que el perro no entienda que debe haber horarios de comida, que no todo el tiempo debe tener acceso a los juguetes y que no siempre debe estar subiéndose a los muebles. También sobreproteger al animal por el miedo. “Estos perros terminan volviéndose agresivos, especialmente contra los dueños, sobre todo contra los más frágiles, como los niños y las personas mayores”, comenta Manrique.

Humanizar a los animales puede generar efectos de aislamiento y dificultades para relacionarse con otros de su misma especie. Los problemas para interaccionar con otros animales y la incertidumbre tienen como consecuencia problemas emocionales, que conllevan a agresividad en los animales.

Hay elementos que pueden incomodar a los propietarios de mascotas, pero que son parte de su naturaleza. “Algunos dueños se avergüenzan de que sus perros les huelan la cola a otros perros, cuando esto es parte de su comportamiento normal”, explica Fer Valero.

Expertos aconsejan que para determinar si un animal está sufriendo por la humanización, se debe establecer si la conducta que está adoptando su dueño puede afectar su bienestar y comportamiento, o si es innecesaria para su cuidado.

Varias personas llevan a su perro cargado en todas las ocasiones. Esto puede afectar la salud del animal, porque no desarrolla sus habilidades corporales ni hace ejercicio, y puede afectar su comportamiento porque generan hiperapego. Poner ropa a los animales también afectaría su salud, pues existen varios ejemplos de pañoletas que se enredan en el cuello de las mascotas y terminan ahorcándolas, o de ropa que termina maltratándolas.

“Uno de los elementos de humanización más comunes se da a través de la dieta. Varias personas les dan premios de comida a los perros, y sus sobrados, lo que afecta su comportamiento, pues el animal puede generar un reclamo de atención, y generar agresión por competencia de comida. También puede afectar la salud, pues genera obesidad”, comenta el experto Manrique.

Otro escenario de supuesta “humanización”, como ponerle un nombre a una mascota o llamarla “niño”, no resulta en maltrato animal, pues no cambia su comportamiento ni genera problemas de salud.

