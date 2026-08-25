Buscan a las familias de más de 200 mascotas tras el terremoto en Cali: ¿está la suya?

Estos animales fueron encontrados tras el terremoto y permanecen a salvo mientras esperan que sus familias los reconozcan y puedan volver a casa. Foto: Unidad Administrativa Especial de Protección Animal Cali

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Después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, varios perros y gatos se separaron de sus familias en Cali. Algunos salieron de sus hogares por el miedo provocado por el movimiento, mientras que otros fueron encontrados desorientados o rescatados en zonas afectadas por la emergencia.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali, con corte al 21 de agosto, 220 animales habían ingresado con vida al Centro de Bienestar Animal (CBA) y 33 ya habían logrado reencontrarse con sus familias. Sin embargo, todavía hay animales que permanecen en el centro esperando ser reconocidos.

La entidad informó además que 405 animales desaparecidos habían sido reportados por ciudadanos a través de la línea telefónica y los canales institucionales. El balance incluye también 36 animales de compañía fallecidos tras la emergencia.

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¿Reconoce a alguno?

Entre los animales que permanecen en el CBA hay varios gatos que fueron encontrados lejos de sus hogares. La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali ha publicado fotografías en sus redes sociales para facilitar su identificación y aumentar las posibilidades de que sus familias los reconozcan.

“Muchos gatos se perdieron durante el sismo y terminaron lejos de casa. Hoy están a salvo en el CBA esperando que alguien los reconozca”, señaló la entidad.

La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a mirar con atención las fotografías y compartirlas. Un animal puede pertenecer a un vecino, un familiar o un amigo.

Las personas que reconozcan a alguno de los animales pueden acercarse al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la carrera 56 #7 Oeste-315, donde el equipo de médicos veterinarios orientará el proceso de identificación y reencuentro.

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Solicitan donaciones para atender a los animales

Mientras continúa la búsqueda de las familias de los animales encontrados tras el terremoto, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali también hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar la atención de los perros y gatos que permanecen bajo custodia del Centro de Bienestar Animal.

Con corte al 21 de agosto, la entidad solicitó diferentes elementos e insumos para atender a los animales rescatados.

Entre los productos requeridos se encuentran:

Bozales Baskerville: tallas 3, 4, 5 y 6.

Feromonas: Adaptil en collares, spray y difusor.

Productos de homeopatía: Neurexan, Serenos y Pases, en gotas o comprimidos.

Esencias florales de Bach: productos para miedo, ansiedad, agresividad y armonización, en spray o gotas.

Otros productos: Serene Holliday, Qualivet aminoácidos y vitaminas, Calmitorz y Anxocare.

La entidad aclaró que no recibe donaciones de dinero en efectivo ni aportes económicos. Las ayudas solicitadas corresponden específicamente a los elementos e insumos que requiere el Centro de Bienestar Animal para continuar atendiendo a los animales afectados por la emergencia.

Adopciones de animales que ya estaban en el centro

El balance de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali también reportó 109 animales adoptados. La entidad aclaró que estos perros y gatos ya se encontraban bajo custodia del Centro de Bienestar Animal antes del terremoto y algunos llevaban más de 45 días esperando una familia, por lo que estas adopciones no corresponden a animales rescatados durante la emergencia.

Por ahora, no se ha informado sobre la entrega en adopción de los animales encontrados tras el terremoto. La prioridad es identificar a sus familias y agotar las posibilidades de reencuentro.

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