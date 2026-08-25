Buscan voluntarios en Nueva Zelanda para cuidar animales rescatados: ofrecen alojamiento

El santuario ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuatro horas de trabajo durante las mañanas. Foto: Kind Farm

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En medio del paisaje del valle de Cardrona, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, funciona Kind Farm Animal Sanctuary, un refugio dedicado al cuidado de animales de granja rescatados. El lugar está ubicado a unos 15 minutos de Wanaka, uno de los destinos turísticos de la región, y a 40 minutos de Queenstown.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Kind Farm Animal Sanctuary, los animales son el centro de las decisiones del proyecto. El santuario busca ofrecerles un entorno seguro, cuidados afectuosos, buena alimentación y espacios que favorezcan su bienestar, teniendo en cuenta que cada uno tiene una historia diferente.

El santuario también desarrolla un proyecto de revegetación con especies nativas, con el propósito de recuperar parte de la vegetación autóctona y favorecer el regreso de la avifauna al valle de Cardrona. Para ello cuenta con un vivero en el que se realizan actividades como trasplantar plántulas, retirar maleza y sembrar.

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Así pueden ayudar los voluntarios

Una de las principales formas de colaborar con el santuario es mediante el voluntariado. Las actividades dependen de las necesidades de cada jornada y pueden incluir el mantenimiento de los potreros, el cepillado de burros y caballos, paseos con ponis y burros para que hagan ejercicio, alimentación de cabras y cerdos y labores de limpieza.

Quienes tengan especial interés por las plantas también pueden participar en las tareas del vivero, donde los voluntarios ayudan con el cuidado de las plántulas y las labores necesarias para el proyecto de revegetación.

Kind Farm señala que los voluntarios no solo colaboran con las tareas de la granja, sino que también pasan a formar parte de una comunidad en la que comparten con otros visitantes y miembros del equipo.

Alojamiento a cambio de apoyo en las tareas del santuario

Para quienes llegan desde otros lugares, el santuario ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuatro horas de trabajo durante las mañanas, cinco días de la semana.

El alojamiento se encuentra en pequeñas cabañas dentro de la granja. Hay opciones con dos camas y también una cabaña con cama doble. De acuerdo con Kind Farm, normalmente otros voluntarios también permanecen en el lugar durante estos periodos.

Los voluntarios deben llevar y preparar su propia comida, aunque pueden participar en el almuerzo compartido que se ofrece durante los días laborales.

Además de las labores prácticas, Kind Farm presenta el voluntariado como una experiencia de aprendizaje y convivencia. El proyecto también promueve el intercambio cultural entre quienes llegan a colaborar. Según su información oficial, los voluntarios pueden conocer nuevas personas, compartir conocimientos y participar en espacios de convivencia, como los almuerzos con el equipo.

La experiencia está dirigida especialmente a personas que disfruten de la compañía de animales de granja, perros y gatos, y que estén dispuestas a realizar trabajo práctico durante su estadía.

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Voluntariado local e internacional

Kind Farm también recibe voluntarios de la comunidad local interesados en apoyar las labores esenciales del santuario. En estos casos, las actividades se hacen generalmente en turnos de dos horas.

Para los voluntarios internacionales, el santuario informa que actualmente las solicitudes se gestionan a través de la plataforma HelpX. Las personas interesadas en permanecer entre una y dos semanas pueden consultar allí la convocatoria y presentar su solicitud.

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