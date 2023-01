¡De no creer! “Capturan” a paloma que transportaba drogas en una cárcel de Canadá

Los traficantes normalmente utilizan drones para transportar la droga. No obstante, en esta ocasión, decidieron utilizar una estrategia diferente. Foto: Pexels

Una paloma que recorría los patios de descanso en una prisión llamó la atención de varios oficiales que estaban vigilando a los prisioneros. Esta ave cargaba con una pequeña mochila en su espalda, que servía para transportar droga a algunos reclusos.

John Randle, presidente regional de la Unión de Oficiales Correccionales de Canadá, afirmó que el pájaro fue visto el 29 de diciembre en un patio de las instalaciones. Luego, los oficiales usaron una trampa para atraparlo, según reporta el medio canadiense The Globe And Mail.

Randle comentó que varios oficiales han estado atentos a drones que transportan drogas en las instalaciones. No obstante, era la primera vez en sus 13 años como funcionario penitenciario que escuchaba sobre un pájaro usado para transportar metanfetamina. Al parecer, los traficantes debieron irse por la “antigua escuela”, debido a la creciente conciencia de los oficiales sobre los drones de contrabando.

“Mi reacción inicial fue de sorpresa, por todos los avances en la tecnología y el número de drones que hemos visto. El hecho de que esté atado a una paloma es anormal”, dijo el Sr. Randle. Los traficantes tendrían mayores problemas logrando que un pájaro aterrizara en una localización precisa, en comparación con un dron.

Varios policías estaban en los patios de la unidad de los reclusos, en donde los prisioneros pasan el rato, juegan o toman aire fresco. Entonces, algunos de los oficiales notaron algo extraño: un pájaro gris, con un pequeño paquete en la espalda.

Los oficiales tuvieron que arrinconar al ave. “Pueden imaginar cómo se ve esto, varios oficiales intentando atrapar a una paloma”, comentó Randle.

El ave cargaba 30 gramos de metanfetamina de cristal. “Es definitivamente aterrador que cargara con metanfetamina de cristal, porque eso causa un montón de problemas”, le dijo Randle al medio High Times.

El Servicio Correccional de Canadá afirmó que estaban realizando la investigación, pero que no brindarían más detalles. El uso de una paloma podría plantear dificultades en la investigación en comparación con los drones, porque la precisión de un dron hace más fácil identificar al destinatario del contrabando, comentó Randle para The Globe And Mail.

Esta no es una práctica nueva. En 2017, oficiales capturaron a una paloma que también cargaba con drogas en Kuwait. “Un total de 178 pastillas se encontraron en el bolsillo atado a su espalda”, reportó la BBC.

