Carmen Villalobos compartió el sufrimiento de sus mascotas debido a la pólvora

Las fiestas de diciembre son épocas en donde la familia comparte su alegría. No obstante, estos días pueden significar un profundo sufrimiento y tortura para las mascotas, pues los fuertes ruidos, las aglomeraciones y los fuegos artificiales pueden generarles ansiedad, pánico, náuseas y desorientación.

Este es el caso los perros de Carmen Villalobos, quien compartió un vídeo para sus millones de seguidores en Instagram, donde mostró el pánico y los nervios que ellos sufren una vez comienzan las fiestas de diciembre. La actriz tiene en total tres mascotas: Mambo y Freud, de raza yorkshire terrier y Capuchino, un sabueso fino. Sin embargo, quienes más sufren con estos fuertes ruidos, según Villalobos son Mambo y Capuchino.

“Empezamos con la pólvora, mis perros están súper mal (...). Ustedes saben que Capu es grande, me tocó abrirle aquí el clóset. Miren, aquí está uno y aquí abajo, me tocó meter una sabanita para Mambito. Están súper nerviosos y ustedes ven a Capu grande y Capu es súper nervioso con la pólvora, entonces me tocó ponerle la camita acá. Linda época, pero para ellos no. Para ellos no es tan bonita”, comentó la actriz a través de Instagram.

Después del vídeo, Carmen mostró cómo sus animales de compañía durmieron después del susto, “se lo merecen”, comentó.

Según el portal Hills, los yorkshire terrier se caracterizan por ser energéticos, con un cabello largo y lacio. Es uno de los perros más pequeños, pues mide entre 6 y 7 pulgadas de alto, pesa de 2 a 7 libras y puede tener un precio que oscila entre $1′500.000 y $3′500.000.

Mientras que un perro como Capuchino, por otro lado, puede tener un costo de entre $500.000 y$ 1.500.000. Esta raza se caracteriza por ser afectuosa, amistosa con desconocidos y de tamaño mediano. Suelen ser perros nobles, pacientes y necesitan estar en espacios abiertos.

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizó un comunicado de prensa en donde compartió recomendaciones para proteger a las mascotas y no dejar que se alteren en medio del uso del explosivo. Estas son las recomendaciones de la entidad:

• Es recomendable que acostumbren paulatinamente a los animales de compañía a los sonidos relacionados con la pólvora reproduciéndolos a volumen bajo, observando sus reacciones.

• Identifiquen una zona de refugio donde los perros y/o gatos puedan permanecer cómodamente.

• Adecúen la zona de refugio cerrando las cortinas, poniendo música relajante y dejando a su alcance sus juguetes favoritos.

• Utilicen feromonas o esencias florales especiales para que estén más tranquilos y relajados.

• Ejercítenlos previamente para que estén relajados y descansando en el momento de los estallidos.

• Mantengan puertas, balcones y ventanas cerradas para evitar accidentes por fuga.

• Si es necesario, pueden buscar ayuda con un profesional para disminuir el miedo de manera segura y efectiva.

La entidad también comentó que los animales en condición de vulnerabilidad, como los animales de calle, de granja y silvestres, suelen sufrir por los efectos de la pólvora mucho más que los domésticos. Esto debido a que ellos no están adaptados a los sonidos de explosiones y pueden confundirlos con desastres naturales, lo que implicaría tener que migrar a otros sitios.

Los impactos de los explosivos en diciembre podrían causar que las aves sean desorientadas de sus nidos, pequeños mamíferos se vayan del lugar en que tienen a sus crías, e, incluso, que algunos animales sufran infartos producto del uso de los explosivos.

