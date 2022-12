Perrito fue encontrado por una mujer en Rosales y no quiere devolverlo

Al parecer, la persona que lo encontró no quiere devolverlo porque presuntamente tiene signos de maltrato. Foto: Caracol Televisión

Paola Murcia y su familia se encontraban el pasado 25 de septiembre en el Parque Salitre Mágico en Bogotá cuando su perrito Justin, un pequeño cachorro criollo, salió por debajo de su arnés (que le quedaba un poco grande) y comenzó a correr hasta que ellos lo perdieron de vista. Tras publicar carteles en redes sociales con la foto de Justin y los números de contacto, el caso rápidamente se volvió viral.

Un mes después, una mujer llamada María Paula Vallejo, quien según ella, vive en el barrio Los Rosales en la localidad de Chapinero, posteó en redes sociales una fotografía del perro señalando que se lo había encontrado: “Logré cogerlo y lo tengo en mi casa calientito con comida y agua. Tiene una correa de supermán, pero no tiene placa. Ayúdenme a encontrar a los dueños, por fa. Estoy feliz que pude cogerlo. Ayuda”.

Murcia encontró el post de Vallejo en redes sociales y se puso en contacto con ella. De acuerdo con Paola, al principio hubo una buena comunicación entre ambas pero luego, se mostró reacia a la entrega del pequeño Justin. Desde entonces, su dueña ha librado una batalla para recuperarlo pero no ha podido llegar a un acuerdo.

“El día de ayer (primero de diciembre) tuvimos una conciliación en la Casa de la Justicia. Esperé alrededor de unos treinta minutos, ella no llegó, no hizo presencia, tampoco justificó su ausencia. Entonces nos dijeron que esperáramos tres días hábiles y podríamos instaurar acciones legales”, dijo Paola a Noticias Caracol.

María Paula, hasta el momento, no ha hablado con los medios de comunicación, sobre el caso. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, ella no ha entregado al perro porque también podría pertenecer a otra familia. Según la mujer, vecinos del centro comercial Tintal Plaza comentaron que el perro tenía comportamientos de temor ante la presencia de algunas personas.

“El perrito tenía un comportamiento extraño. Estaba en una esquina y cada vez que uno gritaba el perrito temblaba, más que todo con los hombres. No se dejaba consentir de ellos”, señaló María Paula quien ha señalado que tiene sus dudas sobre que la familia de Paola Murcia sea la dueña del animal, ya que no obedece al nombre de Justin sino a Tobi.

“Tobi está tranquilo, en paz, en un hogar de paso. Va a ser vacunado y operado. Dejo claridad que mi interés de rescatar un perro de la calle era ayudarlo de corazón. Por eso publiqué esa foto. Mi único interés es que el perro esté bien en una familia amorosa”, escribió también la mujer.

Ante el hecho, Paola convocó a un plantón pacifico fuera de la casa de la mujer que tiene en su poder a Justin. “Aún no entiendo el motivo por qué no lo quiere entregar, si le he dado todas las pruebas suficientes y ella también mandó fotos de la tenencia de él”, agregó.

