Carrera en Medellín busca recaudar fondos para perros y gatos con discapacidad

¿Le gusta el running y quiere ayudar a los animales? Esta carrera solidaria se realizará el 15 de febrero de 2026 y busca recaudar fondos para apoyar a perros y gatos con discapacidad. Las inscripciones aún están abiertas.

04 de febrero de 2026 - 11:09 p. m.
La jornada deportiva combina actividad física y bienestar animal, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
La jornada deportiva combina actividad física y bienestar animal, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
Foto: @correporlosanimales
El próximo domingo 15 de febrero, las calles de Medellín se convertirán en un escenario de solidaridad y compromiso con los animales más vulnerables. Se trata de la carrera Corre por los Animales, una iniciativa que invita a la ciudadanía a correr para ayudar y transformar la vida de decenas de animales que necesitan ayuda.

La jornada deportiva contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, pensados tanto para corredores experimentados como para quienes desean participar por primera vez. Más allá del reto físico, el evento busca generar conciencia sobre el bienestar animal y recaudar recursos para atender problemáticas urgentes que enfrentan perros y gatos en condición de vulnerabilidad.

Según explicaron los organizadores, los fondos recaudados estarán destinados principalmente a animales con discapacidad o problemas de movilidad, que requieren tratamientos especializados como ortopedia, fisioterapia, sillas de ruedas, prótesis y otros elementos de apoyo. Además, parte de los recursos se invertirá en jornadas de esterilización, así como en brigadas de atención y bienestar animal.

“Cada persona que corre se convierte en esperanza para quienes no pueden hacerlo. corres para que ellos puedan volver a correr”, es uno de los mensajes que acompaña esta carrera. La invitación es abierta y no exige experiencia previa. Lo importante, destacan desde la organización, es el deseo de aportar y hacer parte de una causa que busca segundas oportunidades.

Uno de los aliados de la carrera es la Fundación Mundo Peludo, una organización dedicada al rescate y cuidado de animales. Desde sus redes sociales celebraron la alianza. “Cuando las voluntades se unen, los sueños se vuelven posibles y muchas vidas empiezan a cambiar”, expresaron.

Para quienes no puedan estar de manera presencial en Medellín el próximo 15 de febrero, la carrera también ofrece la posibilidad de sumarse a la causa. Los participantes recibirán el kit completo en sus casas y podrán registrar su actividad a través de un grupo habilitado en Strava, la aplicación utilizada por corredores para medir y compartir sus recorridos.

Las categorías de 5 y 10 kilómetros serán de carácter competitivo y contarán con premiación, mientras que todas las distancias incluyen medalla para los participantes. Además, la organización aseguró que los kits incorporan obsequios pensados para las mascotas.

Aunque la carrera es por los animales, no se realiza con ellos, por lo que recomiendan no llevar mascotas durante el recorrido. Las inscripciones continúan abiertas y toda la información sobre precios, recorridos y kits está disponible en las redes sociales de @correporlosanimales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

