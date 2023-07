Centro de Adopción y Protección Animal (CAPA): los ’superhéroes’ de los peludos en Neiva

Nidia Vargas es una mujer de 55 años que empezó su labor como rescatista gracias al ejemplo de su papá. Foto: Cortesía

Nidia Vargas tiene un amor por los animales heredado. Según cuenta, desde muy pequeña trabajó con su papá en el campo, cuidando y alimentando a quienes eran sus compañeros en la familia: los animales. “Mi papá era un ser muy sensible con los animales y, además, me crie con ellos y eso me permitió trabajar por ellos”, cuenta a La Red Zoocial.

Cuando creció, logró incorporarse en el área administrativa del Ejército Nacional de Colombia, donde alimentaba con amor a todos los perritos que legaban a las unidades militares buscando un pedazo de pan. Pero fue allí donde su vida cambió.

“Yo un día estaba trabajando y vi un perrito que llevaba mucho tiempo invadido de gusanos, lo rescaté y logramos recuperarlo, salió adelante y fue así como comenzó toda esta labor”, cuenta la mujer. Gracias a los cuidados de varias personas, Tony, como se llama hoy el perro, logró salir adelante y vive muy feliz.

Y aunque su primer caso de rescate fue exitoso, la lamentable situación que viven los animales en Neiva, Huila, no la dejó parar. “La situación es bastante desoladora y lamentable, se presentan demasiados casos de abandono, maltrato y hay mucha irresponsabilidad por parte del gobierno municipal. La verdad, yo no veo ningún compromiso con ellos”, indica.

Por ello, el 28 de julio de 2018 decidió crear el Centro de Adopción y Protección Animal (CAPA), se trasladó a una zona rural y se dedicó a salvaguardar la vida de los animales ante, según explica la mujer, la falta de apoyo de las entidades y los aberrantes casos de crueldad que se reportan a diario en la ciudad.

“La verdad es que decidí trasladarme porque no conseguí quien me arrendara una casa en Neiva con mis animalitos. La gente es apática en la ciudad con ellos”, explica Nidia, quien tiene 30 perros adultos, cinco cachorros y ocho gatos a su cargo a la espera de un hogar que los ame para toda la vida.

“Esta labor social la hago para visibilizar la problemática del abandono y como puedo busco formas de ayudar a los perritos. Cuando voy a Neiva hago labor con los casos que se presentan y viven bien, gracias a Dios”, comenta Nidia.

No es una coincidencia que lo primero que se vea en su página de Facebook, con más de 47 mil seguidores, sea el logo del hogar de paso, donde se puede observar a un perrito con una capa, como si fuera un superhéroe velando por el bienestar de los demás peludos.

Puede seguir a la fundación a través de Facebook. Del mismo modo, puede comunicarse con CAPA para adoptar o apadrinar, a través de WhatsApp al siguiente número: 3142846885.

También puede donar algunos elementos como concentrado, medicamentos, medicinas, material de aseo o purgantes con el fin de mantener a los animalitos en perfectas condiciones.

