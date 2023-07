¿Por qué los gatos cacarean? Estas son las curiosas razones

El cacareo consiste en sonidos cortos y repetidos que el gato emite con la boca abierta, mientras le tiembla la mandíbula. Foto: Paula Andrea Saavedra

Los gatos utilizan varias partes de su cuerpo para comunicar sus emociones: ya sea la posición de sus orejas, el movimiento de su cola, las vocalizaciones y distintas posturas adoptadas por ellos, las cuales son estrategias que utilizan los felinos para expresar sus sentimientos.

Leer: ¿Por qué los gatos quedan con la boca abierta al olfatear algo?

No obstante, existe un sonido particular que los gatos emiten, especialmente cuando están interesados en una presa: el cacareo. Este es un ruido que varios propietarios de felinos reconocen cuando su mascota está sentada frente a la ventana y observa detenidamente a un pájaro o una ardilla que saltan de rama en rama. Una cuenta de Facebook ilustra muy bien este comportamiento en el siguiente video:

El cacareo consiste en sonidos cortos y repetidos que el gato emite con la boca abierta, mientras le tiembla la mandíbula. Este sonido es característico del felino que está en frente de una presa, pero que está separado a través de una barrera que le impide la cacería. En casa, la mascota lo suele realizar cuando ve mosquitos o mariposas en el patio.

Leer: Trucos para evitar que el arenero de los gatos huela mal

Marilyn Krieger, consultora de comportamiento felino certificada, que realiza su trabajo en San Francisco, Estados Unidos, le comentó a Daily Paw que existen múltiples teorías que explican este comportamiento, que, en resumen, es una respuesta instintiva.

“El cacareo puede ser ocasionado por neurotransmisores, como la dopamina, así como la hormona de cortisol o la adrenalina que se libera en el sistema”, explicó Krieger para el medio citado anteriormente. Si bien la emoción de la caza puede ocasionar este ruido, pueden haber otros sentimientos que se ocasionan por el cacareo, como la frustración.

“Si un cristal separa a un gato de su presa, el cacareo en la ventana también puede indicar frustración por no poder llegar fácilmente a la presa”, explica ella. En otras ocasiones, el felino puede emitir este sonido cuando está jugando.

Leer: Nucita, la gata que no se despegó del ataúd de su dueño en medio del velorio

Este puede ser el motivo por el cual los gatos cacarean a los juguetes, que funcionan como la imitación de una presa, como un ratón de juguete. Por ello, algunos gatos pueden cacarear a sus dueños cuando están jugando con ellos.

Junto con los ojos y los bigotes, la cola es uno de los rasgos más característicos de los felinos. Esta parte del cuerpo y sus movimientos es tan importante que en la antigüedad los griegos llegaron a llamar a los gatos “ailourus” que literalmente quiere decir “cola en movimiento”.

Incluso, el control que tienen sobre esta parte de su cuerpo no es igual al que tienen sobre el resto de sus extremidades.

Algo que muchas veces hacen de forma involuntaria, pero que también puede hacer por reflejos o instintos.

En cualquier caso, se trata de una forma en la que su gato se comunica con usted y con su entorno. Por eso, en La Red Zoocial le contamos cómo su gato podría estar tratando de manifestar algo dependiendo del movimiento de su cola.

Cola vertical o levantada: De acuerdo con el portal Experto Animal, si la cola del gato está en esta posición, el significado es muy positivo. Un minino con la cola erguida está feliz, se siente confiado, tiene una actitud amigable y deseos de mostrar su afecto a quien le rodea. Si además la punta de la cola está ligeramente doblada, esto representa el estado máximo de alegría.

Leer: Trucos para evitar que el arenero de los gatos huela mal

Cola baja: Por el contrario, una cola rígida en posición baja quiere decir que su gato no se siente cómodo. De esta forma está anunciando un gran enfado y podría ser el preámbulo de una actitud agresiva.

Cola erizada: Cuando un gato eriza su cola, el volumen de esta crece y de esta manera intenta parecer más grande para enfrentarse a un enemigo o un peligro. Con esta postura el gato anuncia su agitación, su enfado y se enfrenta a quienes le amenazan o intentan atemorizarle. Es, básicamente, una postura de defensa.

Cola barriendo el suelo: El significado de este caso puede ser variable. Si la cola se mueve y, a la vez, roza el suelo, podría indicar que el gato tiene interés en algo o quiere jugar. También puede ser una señal de enfado cuando el movimiento va acompañado de golpes secos en el suelo.

Leer: Nucita, la gata que no se despegó del ataúd de su dueño en medio del velorio

Cola con movimiento de látigo (de un lado a otro): En este caso se trata de una señal de advertencia. De acuerdo con la PDSA el gato está advirtiendo que se está alterando o enfadando. De esta forma avisa que alguien no le gusta o que no tolera algo que está pasando a su alrededor. Lo mejor es no acercarse.

Movimiento rápido de la punta de la cola: El gato siempre reaccionará con este movimiento a un estímulo agradable y que le produce gran emoción, por ejemplo, nuestra llegada a casa o tener su juguete favorito.

Leer: Datos y cosas que debe saber sobre los gatos

Cola escondida: Si el minino esconde la cola o la enrolla bajo el cuerpo, significa que tiene miedo y que algo o alguien se lo está provocando. También podría querer transmitir decepción por no haber conseguido algo.

Cola que se balancea: Una cola que oscila de un lado a otro con movimientos lentos, suaves y pausados generalmente indica que el gato está tranquilo y concentrado en alguna cosa. Se trata de un movimiento previo a la caza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com