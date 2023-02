Autoridades de Cartago cerraron restaurante por malas condiciones de salubridad

La Policía encontró conejos, chivos y ratones encaminados a ser sacrificados en el interior del restaurante. Foto: @InesBetancur1. Twitter - @InesBetancur1

En redes sociales se difundieron videos que mostraban el maltrato que sufrían varios animales dentro de un restaurante, ubicado en el municipio del Valle del Cauca. Habitantes del sector se quejaron por la mala higiene y la suciedad en la que se encontraba el establecimiento.

En la publicación se ven imágenes de un chivo dentro de una canasta, con las patas amarradas y a punto de morir. Las autoridades también hallaron conejos, aves y ratones que eran sacrificados en el mismo establecimiento.

La investigación comenzó en el momento en que los ciudadanos del municipio empezaron a denunciar las malas condiciones de salubridad en las que se preparaban los alimentos.

En el video también quedó registrado el momento en que una ciudadana de origen chino, quien es la dueña del restaurante, expresó que compró los animales en una plaza de mercado, y que estos son de consumo humano y de venta libre en todo el territorio nacional.

“Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, comentó la mujer.

Luego de las investigaciones adelantadas por las autoridades municipales, se les impuso un comparendo a los responsables y se ordenó un cierre preventivo del restaurante, donde también se encontró que los alimentos eran empacados en bolsas que ya habían utilizado anteriormente.

Los defensores de animales y activistas de la región expresaron su descontento ante la decisión de la Policía y la Secretaría de Salud Municipal, pues aseguraron que el cierre preventivo no es una medida justa, ante el maltrato animal que se evidenció durante la inspección. Según los animalistas, el restaurante se debe cerrar de manera definitiva y enfrentar acciones de tipo penal.

Este no es el primer caso en el que se hallan animales en condiciones de vulnerabilidad o maltrato. Por ello, se solicitó a las autoridades adelantar investigaciones en todo el departamento, especialmente en su capital, Cali. Sin embargo, esta problemática está latente en todo el territorio nacional.

En el año 2020, un restaurante del mismo tipo de comida, ubicado en el municipio de San Gil, Santander, fue sellado, ya que se denunció la presunta venta de carne de perro; no obstante, la dueña del lugar aseguró que todo era un malentendido.

Según la mujer, lo que se podía observar en las fotografías publicadas era un camuro, un animal con características anatómicas similares a las de una oveja y que es de consumo habitual en esta zona del país. A pesar de esta declaración, no hubo evidencia alguna que soportara lo comentado por la propietaria, por lo que se decidió cerrar temporalmente el lugar.

