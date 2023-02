Salvando Huellitas: una segunda oportunidad para los animales en Buenaventura

Laura pide donaciones para poder mantener en las mejores condiciones a los animales que rescata. Foto: Cortesía

Rescatar animales es una labor admirable, no solo por las dificultades (tanto económicas como físicas) que, en algunos casos implica hacerlo sino porque quien realiza esta tarea también adquiere una responsabilidad por un tiempo indefinido. Por eso, en La Red Zoocial, nos dedicamos a buscar las historias de estas personas que le brindan una segunda oportunidad a muchos peludos.

En esta ocasión hablamos con Laura María Giraldo, una mujer de 33 años oriunda de Medellín, que ha dedicado su vida a la protección de los animales. “Hace 20 años vivo en la ciudad de Buenaventura y realmente desde muy pequeña comencé a sentir ese amor por ellos sin tener algún referente, solo lo sentí” dijo a La Red Zoocial.

Le puede interesar: Perros albinos: características, origen, problemas y cuidados

Su primer rescate lo hizo cuando tenía 13 años y la beneficiada fue “Pulguita” una perrita que encontró desprotegida en la calle. Su historia es muy curiosa, Laura, junto a su mamá, decidieron poner una cajita de cartón en el andén para que ella tuviera donde dormir pero luego pasó algo que les arrugó el corazón, “una noche comenzó a llover y la metí en mi cuarto a escondidas de mi papá y no volvió a la calle” recuerda con cierta nostalgia.

Y desde ahí no paró, el amor por los animales fue mucho más fuerte, tanto que comenzó a rescatar animales en la ciudad. Hace pocos dias, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal de México dio a conocer el “Ránking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo” y en el tercer lugar de las colombianas se encuentra Buenaventura, con una tasa de homicidios de 35,16. En el principal puerto marítimo del país se registraron 111 homicidios entre 315.743 habitantes, por lo que ocupa la casilla número 43 a nivel mundial.

Además, esta región ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado y la violencia subyacente de la ciudad de Cali. Por esta razón, la protección animal ha pasado a un segundo plano. “Yo creo que he tenido varios casos críticos porque aquí hay poca conciencia y empatía con los animalitos” explica Laura, quien además cree que parte de la solución a esta poca empatía con los animales está en realizar campañas de concientización.

Le puede interesar: Murió Pincky, perro atacado por un ladrón en el robo de una vivienda

La mujer cuenta que ha atendido casos que van desde acoger a una perrita que fue abandonada junto a sus cachorros hasta el rescate de más de 30 perros se fueron abandonados y encerrados en una casa en Buenaventura, “en este momento tengo en la casa de mi mamá 14 perritas y 32 gaticas que ya llevan muchos años con nosotros, en su momento nadie los adoptó pero en el hogar de paso principal tengo alrededor de 40 animales” cuenta la mujer.

Aunque Laura no da personalmente los animales en adopción, porque todo lo hace por medio de fundaciones, sí se encarga de cuidarlos y brindarles un techo. “Yo no doy en adopción a perritos o gaticos aquí en la ciudad porque cuando los doy aquí los regresan o los tiran a la calle” explica.

Por esta razón, pide apoyo de diferentes fundaciones, una de ellas es Corazón Gatuno, en la ciudad de Cali, quien fue la encargada de recibir a varios de los animales abandonados y también tiene algunos contactos en Pereira y apoyo en Buenaventura. “Yo soy la unica animalista que está metida acá en todo y por eso tantas personas me ayudan”.

Le puede interesar: Chía, la perrita colombiana que viaja por el mundo, ¿cuántos países conoce?

¿Cómo ayudar?

Aunque Laura tiene el apoyo de varias personas en municipios y ciudades aledañas, cada vez recibe más animales y requiere más apoyo. Por lo tanto, si usted tiene alimentos, medicamentos, sábanas que ya no use, camas, juegos, arena para gatos o donaciones de esterilizaciones puede comunicarse al 316 8602104. “La meta es mes a mes poder hacer esterilizaciones gratuitas en los barrios, lo que hago es tomar fotos y hago como una especie de censo para los animales que lo necesitan” concluye Laura, quien también busca ayuda para otras rescatistas mayores que no tienen la visibilidad que ella tiene en redes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com