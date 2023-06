Video: colombiano rescató a 25 perros de incendio en Perú

Sebastián Arias le comentó a distintos medios peruanos que había trabajado en el sector, entonces sabía que los animales se encontraban en peligro. Foto: Tik Tok: meganvalesska

A través de redes sociales, se viralizó el caso de un colombiano que realizó un acto de valentía y compasión, al arriesgar su vida para salvar a 25 perros de un incendio.

El accidente ocurrió en la fábrica de reciclaje en Gamarra, en la localidad peruana de La Victoria, Lima, Perú. Según se informó en medios locales, el fuego comenzó en esta fábrica y se propagó rápidamente hacia la vivienda de al lado, donde vivían los perros.

El colombiano iba pasando por la calle y se percató de lo que estaba ocurriendo. Por ello, trepó por la fachada del hogar donde estaban los caninos. Los vecinos de la zona se organizaron y utilizaron un colchón para atrapar a los animales, que el colombiano comenzó a arrojar.

Sebastián Arias le comentó a distintos medios peruanos que había trabajado en el sector, entonces sabía que los animales se encontraban en peligro. “Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo también un hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, afirmó.

Del mismo modo, Arias afirmó que sintió miedo, pues la estructura de la casa se había debilitado por las llamas. En el momento en que rescató a la última mascota, se percató de que un muro se le venía encima. “El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, afirmó.

Al ser entrevistado por medios peruanos, el colombiano comentó que estaba experimentando una situación difícil, pues afirmó que vivía debajo de un puente cercano del incendio. Del mismo modo, explicó que estaba caminando por el sector porque estaba buscando a su esposa desaparecida.

“Lo que quiero es encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que falleció y después me dijeron que la internaron por intento de suicidio porque se enteró de que estaba embarazada. No es confirmado, pero tengo demasiada gente buscándola”, afirmó.

Medios de comunicación peruanos afirmaron que el incendio se produjo por una falla eléctrica en la recicladora, que no tenía los permisos de funcionamiento. Soledad Rentería, dueña del hogar, afirmó que se enteró del incendio gracias a un vecino.

“Yo me encontraba comprando, venía del mercado y me avisaron que el incendio estaba en mi casa. Esto ha sido del vecino de al lado, pero el incendio se extendió hasta mi vivienda y lo he perdido todo, ahorita me encuentro en la calle”, comentó.

