¿Cómo preparar pizza casera para perros? Receta fácil

Es una alternativa para ofrecer como premio ocasional, no como reemplazo de su alimentación habitual. Foto: Magnific

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Tiempo de preparación: 30 minutos aproximadamente.

Tiempo de cocción: 18 a 20 minutos.

Ingredientes

1 taza de harina de coco

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de perejil

1 cucharadita de albahaca

1 huevo

1 taza de caldo de pollo, preferiblemente sin sal, cebolla ni ajo

Queso mozzarella bajo en grasa

2 remolachas hervidas y hechas puré

2 salchichas de pavo, sin condimentos ni ingredientes que puedan resultar perjudiciales para los perros

1 pimiento verde en rodajas

1 frasco pequeño de anchoas, preferiblemente sin exceso de sal

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Preparación

Para comenzar, precaliente el horno a 200 grados Celsius. En un recipiente grande, mezcle la harina de coco con el orégano, el perejil y la albahaca. Luego, haga un hueco en el centro, agregue el huevo e incorpore poco a poco el caldo de pollo hasta obtener una masa ligeramente pegajosa.

Cuando esté lista, rocíe una bandeja para pizza con un poco de aceite o utilice papel para hornear y extienda la masa hasta darle forma. Presiónela con las manos para que quede distribuida de manera uniforme.

Para la salsa, lave las remolachas sin cortarlas y cocínelas en agua hirviendo durante unos 45 minutos o hasta que estén blandas. Después, retire los tallos y tritúrelas hasta obtener un puré. Extienda esta mezcla sobre la masa, como si fuera la salsa de una pizza tradicional.

Ahora puede agregar los ingredientes que servirán como cobertura. La receta original utiliza salchichas de pavo cortadas en trozos, pimiento verde, anchoas y queso mozzarella bajo en grasa. Sin embargo, antes de incorporar cualquiera de estos ingredientes, revise que sean productos aptos para perros y que no contengan ingredientes como cebolla, ajo o exceso de sal.

Lleve la pizza al horno y déjela cocinar entre 18 y 20 minutos. Estará lista cuando los bordes de la masa comiencen a dorarse ligeramente y el queso empiece a tomar color.

Una vez fuera del horno, espere a que se enfríe antes de ofrecérsela a su perro y córtela en porciones pequeñas.

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Tenga en cuenta

Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el tamaño, el estado de salud y otras condiciones particulares de cada perro.

Por eso, si tiene dudas sobre alguno de los ingredientes o si su mascota tiene una alimentación especial, lo mejor es consultar previamente con un veterinario.

*Receta tomada del portal especializado Gone to the Snow Dogs.

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