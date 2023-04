¿Cómo viajar con mi mascota en terminales de transporte? Estos son los requisitos

De conformidad con el Decreto 1660 de 2003, no podrá ser negado el acompañamiento de animales a personas en condición de discapacidad, sin embargo, no deben obstaculizar una rápida evacuación en caso de emergencia.

El Código de Policía, Ley 1801 de 2016 , establece que no se les puede impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que, como guías, acompañen a su propietario en los medios de transporte.

Quien transporte el animal será responsable de su cuidado y del contenedor que use para llevarlo, bajo las normas de higiene y comodidad para los demás pasajeros.

Se debe tener en cuenta, que existen razas especiales que no pueden viajar en el maletero debido a sus condiciones físicas, sin embargo, se destaca que las mascotas no deben tener afecciones en la piel ni enfermedades que puedan ocasionar inconvenientes a los demás viajeros. Cabe recordar, que algunas empresas transportadoras cuenta con guacales en sus vehículos y su uso no tiene costo.