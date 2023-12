¿Cortaría las orejas de su mascota al estilo de Mickey Mouse? Polémica por moda en China

Para que esta parte del cuerpo, de las mascotas, se parezca a la de Mickey Mouse, se debe someter al animal a un procedimiento dividido en dos partes. Foto: Freepik

La moda de practicar una operación estética a las mascotas para redondear sus orejas y que se asemejen a las del ratón estrella de Disney, Mickey Mouse, causa polémica estos días en China, donde muchos consideran que se trata de maltrato animal y reclaman su prohibición.

Ahora circula un precio especial para este tipo de procedimiento, solo por el Festival de Primavera chino. Así que por un precio de 300 yuanes (42 dólares, 38 euros) una clínica veterinaria de la ciudad de Chongqing (centro), por ejemplo, ofrece servicios grupales para hacer la operación de “orejas de Mickey” para mascotas, explica el diario South China Morning Post (SCMP).

La oferta ilustra una tendencia que ha levantado la ira de los defensores de los animales y de expertos en este ámbito, que exigen que se veten este tipo de intervenciones, ya que esta práctica provoca dolor físico y una gran angustia psicológica, de acuerdo con lo que explica SCMP.

La operación, por el momento legal en China, consta de dos fases: la primera dura media hora, se realiza bajo anestesia y consiste en recortar quirúrgicamente las orejas del animal para redondearlas, mientras la segunda consiste en peinado, es decir, “estilizar” la forma de esta parte del cuerpo para que el apéndice auditivo se mantenga erguido.

El responsable del centro veterinario Loving Care International de Pekín, Liu Yudong, explicó al rotativo que la segunda fase dura entre 20 y 60 días y que requiere de “ajustes frecuentes” para asegurarse de que las orejas permanecen rectas.

A pesar de haberse convertido en una moda, Liu precisó que el procedimiento pocas veces se practica en las clínicas veterinarias certificadas de las ciudades más grandes, aunque sí en criaderos. “Rara vez se realiza en hospitales para mascotas en ciudades de primer nivel, pero es común en perreras e instalaciones de cría de perros. Actualmente, no existen restricciones legales para esta cirugía en China”, dijo Liu.

“Es una cuestión moral”, remató el veterinario, quien aseguró que tanto él como sus colegas se oponen tajantemente a este tipo de cirugía porque la obligación primordial en su profesión es trabajar por el bienestar animal. “Como veterinarios, nos adherimos al principio de bienestar animal y no defendemos estas cirugías. Los colegas con los que me he encontrado se oponen tácitamente a este tipo de cirugías”, agregó.

Varios facultativos alertaron también sobre el impacto de esta práctica sobre la salud física y mental de las mascotas, desde los riesgos de la anestesia a la posibilidad de que los animales desarrollen comportamiento autolesivo debido al dolor, advirtió por su parte Chen Young, del hospital veterinario Lianhe de la ciudad suroriental de Shenzhen.

“Dañar la estructura natural de los oídos puede provocar problemas psicógenos en algunas mascotas. Por ejemplo, algunas mascotas sensibles pueden rascarse repetidamente debido al dolor excesivo”, comentó Young.

La tendencia emergente ha recibido una importante reacción en línea por parte de muchos amantes de las mascotas chinos. “Cortar colas, cortar orejas: ¿están enfermos estos dueños de mascotas? ¿De dónde viene esta demanda del mercado?” Preguntó una persona. “Si les parece lindo, deberían intentar cortarse las orejas así”, añadió otro. “Esto es maltrato animal, no amor”, comentó un tercero.

