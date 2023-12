¿Los gatos saben regresar a casa y reconocen su hogar?

Si un felino solía deambular en el exterior y, además, lleva un tiempo sin regresar, es probable que haya explorado más allá de su área habitual. Foto: Jack Plant en Unsplash - Jack Plant en Unsplash

Los gatos tienen varias habilidades que les pueden permitir hallar su camino a casa. Por ejemplo, pueden observar su alrededor y orientarse, o seguir su propio rastro de olor para regresar a su hogar. En otras ocasiones, también pueden reconocer los olores de la familia del hogar, sobre todo si sus dueños han colocado su caja de arena afuera.

No obstante, existen varios elementos que pueden dificultar que un felino vuelva a casa. Por ejemplo, varios felinos suelen perderse en su hogar porque están demasiado asustados, lo que podría hacer que no presten atención a su entorno y no recuerden cómo volver, o que su olor se mezcle con aromas y olores externos del lugar.

Como explica el portal Catster, si un gato se pierde, existen varios métodos que se pueden emplear para atraerlo de nuevo al hogar. Si un gato solía permanecer exclusivamente dentro de casa, es probable que no reconozca visualmente su casa. No obstante, puede estar familiarizado con su aspecto, olor y sonido. Por ello, la mejor opción es estar tanto tiempo como sea posible afuera. Esto podría ayudar a que los felinos encuentren el camino de regreso.

Del mismo modo, es recomendable colocar olores familiares en el exterior. Por ejemplo, poner las bandejas de arena y la cama del gato afuera. La finalidad de esto es que los objetos desprendan un aroma reconocible para que su gato vuelva. Los gatos tienen un olfato extraordinario, por lo que estos elementos pueden servir como señales importantes.

Otra estrategia efectiva consiste en abrir una lata de comida húmeda y dejar alimento en el porche. Es probable que un felino sienta hambre rápidamente y se sienta atraído por el olor de la comida. Agitar bolsas de premios a las que esté acostumbrado su felino también puede ser útil. Del mismo modo, la voz del propietario puede ser de gran utilidad.

Si un felino solía deambular en el exterior y, además, lleva un tiempo sin regresar, es probable que haya explorado más allá de su área habitual. Por ello, sería conveniente colocar objetos con olores familiares más cerca del límite de su territorio, en lugar de muy cerca del hogar. El objetivo es atraerlo de regreso a su entorno conocido y situar estos objetos a una distancia mayor incrementará su efectividad.

Los gatos que solían quedarse dentro del hogar y se escapan de repente pueden correr un mayor riesgo, por lo que resulta esencial comenzar a buscarlo de forma inmediata a penas se pierdan. En estas circunstancias, los felinos no estarán familiarizados con el exterior y es más probable que se asuste y huya.

En cambio, si un felino pasa tiempo afuera, la situación se vuelve un poco más compleja. Los dueños pueden comenzar a preocuparse cuando los felinos han estado ausentes durante la mayor parte del día e incluso toda la noche. A menos que los gatos tengan la costumbre de pasar las noches afuera, sería motivo de preocupación si no regresa al anochecer.

Los gatos que no aparecen para la hora de la comida podrían estar en apuros. La mayoría de los gatos no suelen saltarse una comida, especialmente si su horario de alimentación es constante.

Los gatos que usualmente están fuera de casa y no regresan a su hora habitual podrían simplemente estar escondidos cerca. En estas situaciones, a menudo los dueños pueden atraerlos llamándolos o agitando una bolsa de premios. Si sus intentos iniciales de llamar al felino a casa no tienen éxito, se deben considerar otras estrategias.

En esencia, como explica el portal Catster, los gatos tienen un olfato mucho más agudo que los humanos, lo que les puede permitir utilizar este sentido para encontrar su camino de vuelta a casa cuando se pierden. Sin embargo, incluso con este agudo sentido del olfato, los gatos aún pueden extraviarse.

Es posible que los felinos simplemente se hayan alejado demasiado y hayan perdido la referencia para regresar. O puede haber sido asustado o perseguido fuera de su área habitual de exploración. Es importante destacar que los gatos que han pasado la mayor parte de su vida dentro del hogar pueden sentir temor hacia estímulos sensoriales del mundo exterior.

