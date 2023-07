Denuncian que trabajador de caña mató un oso hormiguero en El Cerrito, Valle

Un trabajador de caña de la compañía Ingenio Providencia mató con una pala a un oso hormiguero. /IMAGEN DE REFERENCIA. Foto: Pixabay

Un nuevo caso de maltrato animal tiene consternados a los habitantes del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. De acuerdo con los testigos, el hecho ocurrió el pasado viernes 30 de junio cuando un trabajador de caña de la compañía Ingenio Providencia mató a un oso hormiguero pese a los continuos llamados de la comunidad que le solicitaba no hacerlo.

El hecho quedó registrado en un video que luego fue viralizado en redes sociales. En él se puede observar cómo el trabajador agrede al oso con una pala. Aunque varios de sus compañeros tratan de persuadir al hombre para que no le haga daño, él hace caso omiso y golpea al animal hasta matarlo. “No lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, se escucha decir a los trabajadores en el video.

Marco Antonio Suárez, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), rechazó el crimen contra el individuo de fauna silvestre y solicitó la ayuda a la comunidad y a las autoridades para poder identificar al responsable.

“En las últimas horas conocimos un vídeo que circula en redes sociales donde se ve a un hombre, al parecer cortero de caña, que da muerte de forma salvaje a un oso hormiguero. No conocemos a ciencia cierta el origen ni fecha exactos del video, pero rechazamos de forma categórica la brutalidad de esta persona y la forma como se ensaña contra este pobre animal que es una especie inofensiva y propia de nuestros ecosistemas. Le pedimos al público que nos ayude a identificar a esta persona para hacer que caiga contra él todo el peso de la ley. Sus acciones son un delito tipificado en la normatividad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se le judicialice”, expresó Suárez a través de un comunicado.

El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal Gelma de la Fiscalía General de la Nación informó que ya avanza en la recolección de información y material probatorio que permita la judicialización del presunto responsable. “Gelma abrió noticia criminal por el caso de maltrato animal donde murió un oso hormiguero en El Cerrito, Valle del Cauca”, anunciaron.

Por su parte, la empresa Ingenio Providencia expresó en un comunicado que rechaza categóricamente las acciones de su colaborador, las cuales se presentaron en una de las áreas de cosecha de la organización.

“La compañía está tomando todas las medidas correctivas necesarias con el trabajador. Así mismo, y para seguir preparando a nuestros colaboradores, se estará llevando en los próximos días una campaña de sensibilización y educación sobre la importancia de conocer y conservar la biodiversidad de especies y ecosistemas, especialmente en nuestra zona de influencia, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Reiteramos nuestra voluntad y disposición de colaborar con las autoridades competentes para brindar información y cualquier otro requerimiento en relación con este caso”, informaron.

