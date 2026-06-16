Devuelven a Lupe seis meses después de ser adoptada: esta fue la triste razón

Lupe fue rescatada junto a sus hermanos en una zona de Boyacá. Foto: @adoptaunpeludo_

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que parecía ser el inicio de una nueva vida para una perrita llamada Lupe terminó convirtiéndose en un nuevo reto. La canina, que había sido adoptada hace entre seis meses tras ser rescatada junto a sus hermanos en una zona de Boyacá, regresó recientemente a la fundación Adopta Un Peludo, organización colombiana dedicada al rescate y protección animal.

La noticia fue dada a conocer por la propia fundación a través de sus redes sociales, donde explicó que la adoptante informó que, debido a una enfermedad recientemente diagnosticada y con un pronóstico delicado, ya no podía continuar haciéndose cargo del animal.

La fundación señaló que la decisión de compartir públicamente el caso contó con la autorización de la adoptante, quien consideró que la visibilidad de la historia podría ayudar a encontrarle un nuevo hogar a la perrita.

Lea también: Despiden con desfile a Toby, el perrito más querido de un pueblo: buscan hacerle una estatua

De acuerdo con Adopta Un Peludo, Lupe regresó a sus instalaciones el pasado 29 de abril. La organización indicó que en ese momento recibió un aporte destinado a cubrir algunos gastos iniciales relacionados con su cuidado.

A través de una segunda publicación, la fundación explicó que decidió asumir los gastos pendientes de la perrita y continuar brindándole atención, alimentación y cuidados. “Como fundación, siempre asumimos la responsabilidad de nuestros animalitos. No porque sea una obligación, sino porque entendemos el compromiso que adquirimos con cada vida que rescatamos”, manifestó la organización en redes sociales.

La entidad también aclaró que su intención al hacer pública la situación no era generar señalamientos contra la adoptante ni exponer su situación personal. Por el contrario, aseguró sentir empatía por las circunstancias que le fueron comunicadas y explicó que el objetivo principal era informar a las personas que siguen su labor y dar visibilidad a Lupe para facilitar una nueva adopción.

“Sentimos una profunda empatía por la situación personal que nos fue comunicada. Entendemos que existen momentos muy difíciles en la vida y jamás hemos pretendido minimizar el dolor que una persona pueda estar atravesando. Creemos que quienes apoyan nuestro trabajo merecen conocer tanto las buenas noticias como las situaciones difíciles que enfrentamos”, indicó la organización.

Lea también: Venus, la gatita blanca rescatada por una fundación que logró superar el cáncer

La publicación generó reacciones entre usuarios de redes sociales, aunque también despertó el interés de varias personas que manifestaron su intención de adoptar a la perrita. Según la organización, estas muestras de apoyo representan una esperanza para encontrarle el hogar definitivo que tanto espera.

Mientras tanto, Lupe permanece bajo el cuidado de Adopta Un Peludo, donde continúa recibiendo atención mientras avanza la búsqueda de una nueva familia. La fundación también abrió la posibilidad de recibir padrinos o apoyos económicos para contribuir a su bienestar durante esta etapa de transición.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱