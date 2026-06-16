Despiden con desfile a Toby, el perrito más querido de un pueblo: buscan hacerle una estatua

Toby era conocido por asistir a procesiones, misas, desfiles y otros eventos comunitarios en Samaniego, Nariño. Foto: @elmoralesoficial

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En las calles de Samaniego, un municipio ubicado en el departamento de Nariño, era difícil no cruzarse con Toby. Durante años, este perrito fue un ser bastante querido y familiar para los habitantes del pueblo, ya que acompañaba celebraciones, actos religiosos y desfiles. Su reciente fallecimiento, a causa de complicaciones asociadas a su avanzada edad, ha generado una profunda tristeza en la comunidad, que decidió despedirlo con un desfile multitudinario por las calles del municipio.

La Alcaldía de Samaniego, a través de una publicación en Facebook, destacó el impacto que tuvo Toby en la vida cotidiana de todos los residentes. “Hoy Samaniego despide con tristeza, pero también con gratitud, a un amigo de cuatro patas que dejó huellas imborrables en nuestra tierra. Tobby no fue solo un perrito; fue compañía fiel, alegría en cada paso y presencia infaltable en nuestras procesiones, desfiles y momentos que unieron al pueblo. Gracias, Tobby, por acompañarnos y enseñarnos que el amor más puro no necesita palabras”, señaló la administración local.

Aunque no tenía una familia específica, Toby era considerado un integrante más de la comunidad. Según un video publicado en Instagram por el creador de contenido @elmoralesoficial, el perro era cuidado y alimentado por diferentes habitantes del municipio, quienes se encargaban de velar por su bienestar. Con el paso de los años, se convirtió en un personaje conocido por todos y en un acompañante habitual de actividades religiosas y culturales.

En el mismo video aparece el testimonio de Mirtha López, quien habría sido una de las principales cuidadoras de Toby durante los últimos años de su vida. López recordó que el perro enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos un cáncer que requirió cirugías, tratamientos de quimioterapia y cuidados permanentes.

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“Fue muy juicioso con sus tratamientos y sus medicamentos, algo que a nosotros, en medio de todo, nos motivaba para hacernos cargo de él. Durante este tiempo que tuvimos la oportunidad de compartir con él, Toby nos enseñó muchas cosas como el amor incondicional”, expresó en el video.

La cuidadora recordó algunas de las costumbres que hicieron famoso al perro. Según relató, disfrutaba asistir a novenas navideñas, recorrer los alumbrados, entrar a las misas y acompañar diferentes eventos comunitarios. Su presencia constante hizo que muchos habitantes lo consideraran parte de la identidad local, tanto así que en las calles del municipio hicieron murales con su cara y nombre.

La despedida de Toby reunió a decenas de personas que quisieron agradecerle los años de compañía. Durante el homenaje, López también aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de proteger a los animales que aún viven en condición de calle en Samaniego.

“Así como Toby fue muy importante para la comunidad de Samaniego y correspondió a ese cariño con su amor, su lealtad y su compañía, quisiéramos que todos los samanieguenses recuerden que en nuestro municipio también hay otros perritos que, al igual que él, necesitan amor, tolerancia y acompañamiento”, señaló.

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Asimismo, informó que los recursos que algunas personas habían donado para los gastos relacionados con la disposición final del cuerpo del perro no pudieron utilizarse para ese propósito debido a las condiciones en las que se encontraba. Por esta razón, explicó que el dinero será destinado a la construcción de una estatua en honor a Toby, iniciativa para la que continúan recibiendo apoyo de la comunidad.

La historia de Toby demuestra cómo un animal puede convertirse en un punto de encuentro para toda una comunidad. “Toby, gracias infinitamente por todos esos momentos que compartimos. Nos dejas tus huellas bien marcadas en nuestros corazones”, concluyeron en su despedida.

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