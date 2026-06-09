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El chigüiro es el nuevo presidente del Zoológico de Barranquilla: así fue la votación

La nutria de río asumirá la Vicepresidencia, el elefante africano será el Ministro de Medio Ambiente y el paujil de pico azul ejercerá como Embajador de la Naturaleza.

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09 de junio de 2026 - 04:33 p. m.
Imagen de referencia. Niños participaron en jornada democrática y eligieron al chigüiro como ganador en Barranquilla.
Imagen de referencia. Niños participaron en jornada democrática y eligieron al chigüiro como ganador en Barranquilla.
Foto: Cortesía - CORTESÍA
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Cientos de niños participaron en una actividad pedagógica en el Zoológico de Barranquilla que les permitió acercarse a conceptos como la democracia, la participación ciudadana y la conservación de la biodiversidad.

Se trató de las Zooelecciones 2026, una iniciativa en la que los menores asumieron el papel de votantes para elegir a la especie que representará simbólicamente al parque durante el periodo 2026-2030.

Tras el cierre de las urnas y el respectivo escrutinio, el chigüiro obtuvo la mayoría de los apoyos y se convirtió en el nuevo presidente del zoológico.

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La jornada contó con la participación de cuatro candidatos, el chigüiro, la nutria de río, el elefante africano y el paujil de pico azul. Cada uno promovió mensajes relacionados con la protección de los ecosistemas y los desafíos que enfrentan las especies para su conservación.

Los asistentes recibieron sus tarjetones y recorrieron los puestos de votación instalados dentro del parque para depositar su elección. Además, participaron en actividades educativas diseñadas para fortalecer el conocimiento sobre la fauna y la importancia de involucrarse en los procesos de toma de decisiones.

De acuerdo con los resultados oficiales, el chigüiro recibió 168 votos, equivalentes al 50,8 % del total. En segundo lugar se ubicó la nutria de río con 83 sufragios, seguida por el elefante africano con 50 y el paujil de pico azul con 29.

Como novedad en esta edición, el Zoológico de Barranquilla decidió otorgar roles simbólicos a las especies participantes. De esta manera, la nutria de río asumirá la Vicepresidencia, el elefante africano será el Ministro de Medio Ambiente y el paujil de pico azul ejercerá como Embajador de la Naturaleza.

La campaña del chigüiro contó con el respaldo de estudiantes que promovieron las cualidades de este animal y sensibilizaron sobre los riesgos asociados al tráfico ilegal de fauna y la pérdida de hábitat.

La experiencia también incluyó estaciones pedagógicas enfocadas en biodiversidad, ecosistemas y conservación, así como la participación de veedores electorales encargados de acompañar el proceso y verificar el cumplimiento de las reglas establecidas.

Las Zooelecciones 2026 consolidaron nuevamente este espacio como una herramienta para fomentar entre los menores valores como la responsabilidad, la empatía y la participación ciudadana.

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