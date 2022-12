“Debió sentir algo y empezó a ladrar”: DT de Camerún sobre cómo su perro lo salvó

Rigobert Song sufrió un derrame cerebral en su casa Foto: EFE - JUANJO MARTIN

Quienes aman a los animales siempre velarán por su bienestar y, si algo malo sucede con ellos, no dudarán en ningún momento en apoyarlos y brindarles amor. Pero este amor es recíproco, cada día es más común escuchar casos de mascotas que han salvado a sus propietarios ante alguna situación de peligro o han dado aviso de estas.

Justamente, este fue el caso de Rigobert Song, ex jugador, entre otros, de Liverpool, West Ham United o FC Köln, y director técnico de Camerún una de las selecciones que participaron en el Mundial Qatar 2022. Song sufrió un derrame cerebral hace seis años, justo cuando iniciaba su carrera como entrenador y su perro, literalmente, le salvó la vida.

“Estaba viendo la tele, pero me notaba muy cansado. Dejé la puerta abierta porque esperaba visita. Si hubiera estado cerrada, se acabó porque mi familia estaba en París. Mi perro debió sentir algo y empezó a ladrar”, contó en entrevista con L’Équipe.

Luego llegó el casero, quién, alertado por el animal, se percató de que algo sucedía con el entrenador y llamó a emergencias. Sin embargo, la situación fue empeorando: “Tuve la suerte de que caí de lado y tenía la lengua fuera. No podía hablar y mi presión arterial estaba en 25. De pronto, todo explotó en mi cabeza. Me empezó a salir sangre por la nariz, pero, si hubiera estado boca arriba, la hemorragia me podría haber invadido el cerebro y estaríamos hablando de otra cosa” contó Song.

Rápidamente fue trasladado al hospital donde le dieron un delicado diagnóstico: había sufrido una aneurisma cerebral que le había generado un derrame. A raíz de tan grave cuadro de salud, los médicos tuvieron que inducirlo a coma, estado en el que estuvo por un mes.

“Cuando desperté pesaba 60 kilos y no podía hacer nada solo. Es más, al principio no podía ni hablar. Me entubaron porque forzaba la garganta pero no se entendía nada”, contó. “Fue como un sueño. Me reencontré con mis antepasados. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años, pero le reconocí. Me dijo: ‘¿Qué haces aquí? Debes volver’”, recordó sobre lo que vio cuando estuvo en coma.

El exjugador y entrenador afirmó que solo supo lo que estaba pasando cuando se despertó y gracias a su perro pudo contar la historia. “Si no llega a estar mi perro, no lo cuento. Sigo vivo gracias a él”, concluyó.

