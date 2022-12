¿Es buena idea regalar una mascota en Navidad?

Debe conocer todo lo que implica tener una mascota antes de adoptar una en estas festividades. Foto: pexels

Para nadie es un secreto que las mascotas pueden llenar de alegría los hogares en cualquier época del año; no obstante, tener un perro o gato es una gran responsabilidad que se debe pensar muy bien antes de tomar la decisión.

Le puede interesar: “Mi perra me salvó: calmó mi ansiedad, depresión y me dio una razón para vivir”

Uno de los primeros factores que debe tener en cuenta es el monetario. En La Red Zoocial, hicimos un promedio mensual del dinero que puede gastar al adoptar a una mascota. Al revisar en una de las principales cadenas de provisión de alimentos para animales encontramos que un paquete de comida de 15 kilogramos puede costar entre $68.000 hasta más de $600.000 dependiendo de la marca y la dieta prescrita. La misma cantidad de arena para gato, cuesta, en promedio $150.000 sin contar las visitas al veterinario y otras necesidades que tenga la mascota durante su vida.

Además, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma Kantar Ibope Media, el 28 % de los dueños de animales de compañía gastó, en promedio, de $190.000 a $374.000 en sus mascotas, mientras que un 17 % indicó que invirtió entre $560.000 y $745.000 en un período de 30 días. Por lo anterior, es crucial que, en su organización financiera, contemple los gastos y necesidades que puede tener el nuevo miembro de la familia, entre ellas alimento, visitas periódicas al veterinario, elementos que utiliza en el hogar (como la arena o su cama) y otros imprevistos.

Le puede interesar: ¿Messi se parece a un perro?: Twitter compara a jugadores argentinos con caninos

Otro aspecto que debe tener en cuenta tras la llegada de una mascota a su hogar es que no es un juguete y que usted adquiere una responsabilidad de mínimo diez años con él. Algo que, por supuesto, no tienen en cuenta muchos propietarios y por ello se elevan las tasas de abandono en diciembre.

“La peor consecuencia de regalar seres sintientes sin haber meditado muy concienzudamente los deberes y obligaciones es el abandono. Y el abandono de un animal de compañía es un tipo de maltrato extremadamente cruel. Y también es un delito”, dijo Helena Arce Surós, veterinaria experta en protección animal.

Le puede interesar: (VIDEO) ¿Perros agresivos?: lo que debe saber sobre los pitbull

Además, si usted decide adoptar un cachorro esta responsabilidad es doble porque debe tener en cuenta que, mientras aprende a comportarse en su hogar, puede dañar algunos objetos. Por eso, es importante que inicie un entrenamiento a través del refuerzo positivo con el cachorro.

No olvide que la decisión de adoptar a una mascota se debe tomar en familia y que no son regalos para los niños, porque muchas veces ellos no conocen la responsabilidad que implica tener a un amigo de cuatro patas en casa.

Le puede interesar: Colombia podría tener un programa nacional de esterilización de gatos y perros

Preguntas que se debe hacer si quiere regalar una mascota.

¿Realmente quiere una mascota?

Un punto importante en la tenencia de animales de compañía debido a que no son un capricho.

¿Tiene tiempo para atenderla?

Recuerde que, en el caso de un perro, debe sacarlo a hacer sus necesidades por lo menos tres veces al día. A los gatos debe limpiarles la arenera para evitar posibles enfermedades. Adicional a ello, hay que jugar con él, alimentarlo, educarlo, ocuparse de su aseo y de sus visitas al veterinario.

¿Puede permitirse el gasto?

Como se mencionó, tener una mascota implica un gasto económico que no cualquier persona puede asumir.

¿Dónde vive?

Esta pregunta es importante, no solo para evitar casos de sobrepoblación animal sino para escoger a una mascota que se adapte al espacio donde habita con su familia.

¿Hay personas alérgicas en su casa?

Esta es una condición determinante al elegir a una mascota, porque hay personas alérgicas a ciertos animales.

¿Qué necesidades tiene la persona a quien va dirigida?

Tras un previo acuerdo en familia, este punto es crucial porque, en el caso de los adultos mayores, una mascota muy activa puede ser un poco desgastante para ellos. Mientras que para un niño, tras una previa conversación y concientización sobre la tenencia de mascotas, un animal de compañía con mucha energía puede ser ideal.

Le puede interesar: (Fotos) ¿Por qué las ovejas y otros animales caminan en círculos?

De acuerdo con el IDBYBA, es importante que conozca el temperamento, tamaño y cuidados veterinarios antes de adoptar. Estas son algunas recomendaciones.

🐾Para las familias más tranquilas se recomiendan perros que no requieran salir muchas veces al día ni demanden mucha actividad física.

🐾Para las familias activas y que tengan el tiempo suficiente para salir, se recomiendan perros hiperactivos, juguetones y que requieran ejercitarse a diario.

🐾A veces los perros más pequeños son los que tienen problemas de conducta y tienden a morder. Por lo tanto, debe asesorarse de forma adecuada antes de escoger uno.

🐾Enseñe a los niños a respetar el espacio de cada animal porque ellos actúan por instinto y a veces reaccionan mal porque algo les molestó.

🐾También debe enseñarles las recomendaciones básicas de cuidado de un animal de compañía entre ellas: el aseo, las visitas periódicas al veterinario y los paseos frecuentes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com