¿Es legal llevar perros en moto en Colombia?

El tema vuelve a ponerse sobre la mesa justo cuando miles de conductores buscan alternativas para movilizar a sus compañeros peludos durante estas celebraciones, priorizando su bienestar y seguridad en carretera. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las calles del país ya es parte del paisaje ver motociclistas rodando con sus perros. Algunos van en mochilas, otros en pequeños soportes adaptados, y no falta el que simplemente los lleva entre los brazos. Esta práctica, que para muchos resulta tierna o incluso práctica, también despierta preguntas.

¿Se puede viajar en moto con perros?

En Colombia no existe una norma que impida llevar animales de compañía en moto. Sin embargo, que la ley lo permita no significa que todo valga. Para movilizar a un perro sobre dos ruedas es necesario cumplir una serie de cuidados que, además de evitar sanciones, reducen riesgos para el conductor, el acompañante y, por supuesto, para la mascota.

Uno de los aspectos más importantes es mantener el control total de la moto. Si el animal va a acompañar el recorrido, debe ir ubicado de forma que no interfiera con la conducción. No puede ir suelto ni en una posición que comprometa el equilibrio, porque cualquier movimiento inesperado puede terminar en una maniobra peligrosa.

A esto se suma el tema de la protección. Aunque a muchos les parezca curioso, hoy existen cascos diseñados para mascotas que ofrecen un nivel adicional de seguridad, sobre todo en trayectos largos o en vías donde se circula a mayor velocidad.

Le puede interesar: ¿Qué responsabilidad tiene un conductor al atropellar un animal? Esta es la sanción

Contar con el carné de vacunación al día es otro aspecto clave, especialmente cuando se realizan recorridos largos o se pasa por diferentes municipios, ya que en cualquier momento puede ser solicitado en una verificación. Además, funciona como una garantía básica de que el animal se encuentra en buenas condiciones de salud.

Frente a cualquier imprevisto, la identificación de la mascota cobra un valor especial, ya que elementos como el collar con placa, el microchip u otros sistemas de registro facilitan su retorno en caso de que llegue a extraviarse durante el trayecto.

Finalmente, el sistema de transporte como las cajas o guacales diseñados para animales siguen siendo la opción más segura, siempre que estén bien fijados a la moto, cuenten con ventilación y permitan que el perro o el gato viaje cómodo y estable.

Consejos para transportar a un perro en moto

Cuando se decide llevar a un perro en moto, la preparación es necesaria. No basta con colocarlos en un transportín y salir a la carretera, hay una serie de pasos que ayudan a que el recorrido sea seguro, tranquilo y mucho más cómodo para la mascota.