¿Es legal tener gallinas en casa en Colombia? Normas y requisitos

En Colombia, tener gallinas en casa es una costumbre arraigada en muchas regiones. Para algunas personas, se trata de una práctica que conecta con la vida rural. Para otras, una forma de mantener vivas tradiciones familiares.

La duda surge cuando esta práctica se lleva a zonas urbanas: ¿es legal tener gallinas dentro de una vivienda o en un barrio residencial? La respuesta no es única, pues depende de la normativa nacional y también de las disposiciones locales.

A nivel general, el país no prohíbe tener gallinas en casa. Lo que sí existe es un marco normativo que busca garantizar el bienestar de los animales y la salud pública.

El Decreto 1071 de 2015, reglamentario del sector agropecuario, fue complementado por el Decreto 2113 de 2017, que creó un capítulo específico sobre bienestar animal. En este se establece que todas las especies de producción deben vivir libres de hambre, enfermedades, maltrato o limitaciones que impidan su comportamiento natural.

A ello se suman la Ley 84 de 1989, conocida como Estatuto Nacional de Protección de los Animales, y la Ley 1774 de 2016, que los reconoce como seres sintientes. Estas normas sancionan cualquier forma de maltrato y obligan a garantizar condiciones dignas.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también tiene un rol importante en materia sanitaria. Aunque no exige registro para unas pocas aves en los hogares, sí establece medidas de bioseguridad y obliga a reportar enfermedades de control oficial, como la influenza aviar o Newcastle.

Regulaciones locales

Más allá de las normas nacionales, cada municipio o distrito puede tener reglas específicas. En ciudades grandes, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los códigos de policía suelen fijar límites sobre la cantidad de aves permitidas en zonas residenciales.

También pueden imponer condiciones relacionadas con la higiene, el control de olores y la prevención de plagas. De este modo, lo que en áreas rurales es común, en un barrio urbano, puede ser restringido.

En conjuntos residenciales sometidos a propiedad horizontal, los reglamentos internos suelen ser aún más estrictos. Muchas veces prohíben la presencia de animales de corral por considerarlos incompatibles con la vida comunitaria.

Quien decida tener gallinas en su hogar debe ofrecerles un entorno que cumpla con criterios de bienestar y salubridad. Esto implica contar con un gallinero limpio, ventilado y con espacio suficiente para que se desplacen libremente.

Es indispensable suministrar agua fresca y alimento adecuado, además de manejar correctamente los residuos orgánicos para evitar focos de contaminación. Estas prácticas no solo garantizan la salud de las aves, sino que previenen molestias a los vecinos.

Cuando no se cumplen estas condiciones, las autoridades locales pueden imponer sanciones o incluso ordenar el retiro de los animales. En casos graves, la situación puede calificarse como maltrato animal.

De esta manera, sí es legal tener gallinas en casa en Colombia, siempre que se cumplan las normas nacionales y se respeten las disposiciones locales.

Sin embargo, no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Criarlas implica responsabilidad, tanto por el bienestar de los animales como por la convivencia en comunidad.

Antes de instalar un gallinero en el hogar, es recomendable consultar con la alcaldía del municipio y, si aplica, revisar los reglamentos de propiedad horizontal. Así se evitan conflictos y se garantiza que la práctica sea compatible con la vida urbana o rural.

