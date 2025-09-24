Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Indignación en redes tras la devolución de una perrita por no ser de raza “pura”

La mujer acusó a los rescatistas de “estafa” luego de que un veterinario le asegurara que el animal no era un galgo puro.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
24 de septiembre de 2025 - 07:37 p. m.
Después de 17 días la organización logró recuperar al peludo.
Después de 17 días la organización logró recuperar al peludo.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La organización Galgos por la Libertad Arequito denunció públicamente a una adoptante, identificada como Rosana Steccanella, tras haber devuelto a la galga Anita, rebautizada como Reeva, por no considerarla “pura”.

Anita había sido rescatada en Casilda por Vir Bacalini y entregada en adopción a Steccanella, quien ya había sido adoptante de otro galgo años atrás. En aquella oportunidad, le había brindado una excelente vida, motivo por el cual se confió en ella nuevamente.

Vínculos relacionados

José Luis Uribe comparte su primera foto con Luca, su inseparable compañero
Perrito caminó 13 kilómetros para despedirse de su dueño que murió
Perros abuelos en adopción: la lección de vida de Félix y cómo superó el abandono

Sin embargo, a los pocos días de recibir a la perra, la mujer acusó a la rescatista de “estafa” luego de que un veterinario le asegurara que el animal no era un galgo puro. Incluso amenazó con soltarla en el campo si no era retirada de su domicilio. Más tarde, su esposo llegó a ofrecer dinero para que le llevaran otro ejemplar, siempre y cuando fuera “puro”.

Finalmente, tras 17 días y sin colaboración para el traslado, Anita fue recuperada por la organización. Desde Galgos por la Libertad expresaron su indignación: “¿Se puede ser tan horrible persona? La tuvieron tantos días y no se encariñaron con ella. Ninguna perra le pediría un certificado de raza pura a una adoptante”.

La agrupación pidió a la comunidad que no se le otorguen más animales a esta persona, subrayando que quien busca un galgo “puro” no merece el amor de un ser tan noble.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Galgo

Adopción

Devolución

Rescate

Fundación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.