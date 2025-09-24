Indignación en redes tras la devolución de una perrita por no ser de raza “pura”

Después de 17 días la organización logró recuperar al peludo.

La organización Galgos por la Libertad Arequito denunció públicamente a una adoptante, identificada como Rosana Steccanella, tras haber devuelto a la galga Anita, rebautizada como Reeva, por no considerarla “pura”.

Anita había sido rescatada en Casilda por Vir Bacalini y entregada en adopción a Steccanella, quien ya había sido adoptante de otro galgo años atrás. En aquella oportunidad, le había brindado una excelente vida, motivo por el cual se confió en ella nuevamente.

Sin embargo, a los pocos días de recibir a la perra, la mujer acusó a la rescatista de “estafa” luego de que un veterinario le asegurara que el animal no era un galgo puro. Incluso amenazó con soltarla en el campo si no era retirada de su domicilio. Más tarde, su esposo llegó a ofrecer dinero para que le llevaran otro ejemplar, siempre y cuando fuera “puro”.

Finalmente, tras 17 días y sin colaboración para el traslado, Anita fue recuperada por la organización. Desde Galgos por la Libertad expresaron su indignación: “¿Se puede ser tan horrible persona? La tuvieron tantos días y no se encariñaron con ella. Ninguna perra le pediría un certificado de raza pura a una adoptante”.

La agrupación pidió a la comunidad que no se le otorguen más animales a esta persona, subrayando que quien busca un galgo “puro” no merece el amor de un ser tan noble.

